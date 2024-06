Nico Jarry pone en duda presencia en Wimbledon: "No tengo la capacidad de ir a entrenar"

Tras confirmarse de manera oficial su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024, se esperaba que el tenista chileno Nicolás Jarry hiciera lo propio para Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada donde asoma como cabeza de serie.

Sin embargo, el número 20 del ranking ATP decidió bajarse del torneo previo, es decir, el ATP 500 de Queens, a raíz de “una infección de oído, que le está produciendo vértigos y mareos”. Una situación que todavía no logra solucionar del todo.

Así lo reconoció Nico Jarry en conferencia de prensa, donde aseguró que “aún no estoy entrenando, no tengo la capacidad de ir a la cancha a entrenar. Juego con mi familia para ir aprendiendo a balancearme, que es lo que me atacó y que perdí. Puede durar mucho tiempo, meses o semanas. Varía de cada persona”.

En esa línea, el Príncipe agrega que “estoy haciendo todos los ejercicios posibles para reeducar mi cuerpo. Estoy con fe, tratando de aprovechar el tiempo para otras cosas. Me encantaría tener una fecha o cosas más claras, pero voy día a día. Cada día voy un poco mejor”.

Nicolás Jarry asoma para ser cabeza de serie en Wimbledon 2024 (Getty Images)

¿Podrá jugar Nico Jarry en Wimbledon?

Ante la interrogante de si estará en condiciones para jugar en el césped inglés, comentó que “me gusta jugar en pasto. Hay que hacer un juego más intuitivo, más entretenido. Con mis golpes hago más daño. Espero llegar, estoy haciendo todo lo posible. Es difícil, pero el doctor lo cree posible dados mis avances”.

De todas maneras, Nico Jarry es enfático en afirmar que sí o sí jugará en París 2024. “No corre riesgo mi participación, no debería. Uno nunca sabe qué te va a traer el futuro, pero estoy tranquilo, contento. Tengo que hacer las cosas muy bien en la preparación física, llevo dos semanas en cama y tres sin hacer ejercicio”, advierte el nacional.

¿Cuándo se juega el Grand Slam?

Cabe señalar que Wimbledon se disputa, como es habitual, en las primeras dos semanas del mes de julio, con el primer domingo libre. En este caso, el certamen arrancará el lunes 1 y culminará el domingo 14 en el All England Lawn Tennis Club de Londres.

Toda la actualidad del deporte chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.