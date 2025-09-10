Charlie Kirk nunca jugó en la NBA ni pisó una cancha de la NFL, pero desde los micrófonos logró convertirse en un dolor de cabeza para ambas ligas.

El activista conservador de 31 años, cercano a Donald Trump, atacó una y otra vez el “activismo” de jugadores y equipos, acusándolos de politizar el deporte, sobre todo cuando se trataba de apoyar el movimiento Black Lives Matter.

Sin embargo, este martes fue él quien quedó en el centro de una noticia dramática. Kirk murió tras ser baleado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah.

Charlie Kirk en su Instagram, a horas del incidente.

Según confirmó su organización Turning Point USA, Kirk fue alcanzado por un disparo mientras respondía preguntas del público.

Registros compartidos por testigos muestran que cayó de inmediato. Tras esto, la policía tomó control del campus, que fue cerrado por completo. Su asesino sigue prófugo.

Impacto por la muerte de Charlie Kirk

Las reacciones no se hicieron esperar. Donald Trump pidió oraciones para la familia.

“Era amado y admirado por todos, especialmente yo. Y ahora ya no está con nosotros”, escribió en su cuenta de X.

Más allá de la política, el nombre de Charlie Kirk resonó en el deporte estadounidense por su estilo confrontacional.

Atacó a la NBA por sus supuestos vínculos con China y los mensajes de justicia social en camisetas. Y asdemás, cuestionó a la NFL por las protestas durante el himno nacional.

Su partida repentina deja una figura divisiva, seguida por millones y rechazada por otros tantos.