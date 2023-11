El Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, fue consultado sobre el escándalo que sacude al atletismo chileno luego de las denuncias de Poulette Cardoch y Berdine Castillo. Las velocistas acusaron que hubo presiones para que no corrieran en final del relevo 4×400, donde Chile terminó en último lugar.

En Gobierno Informa, donde se hizo un balance de Santiago 2023, el secretario de Estado aclaró que “las decisiones de nóminas de las delegaciones o de los atletas que intervienen en una competencia corresponden a la Federación y a la organización propia que lleva a cabo este proceso”.

“Uno espera que todo se desarrolle en el marco de deportividad y el reglamento”, continuó. “Las designaciones de los equipos es un tema interno de cada federación. Creo que es del todo necesario que se resuelva internamente, se aclare y se comuniquen las resoluciones que se puedan adoptar”, sumó.

Sobre una intervención del Ministerio, explicó que “existen instrumentos que están determinados. Hay un protocolo. Las federaciones se adscriben a él y, si alguien entiende que ha sido vulnerado o ha sido discriminado, puede hacer la denuncia correspondiente y así seguirá la tramitación como debe ser”.

Las acusaciones de Poulette Cardoch y Berdine Castillo que sacuden al atletismo

Poulette Cardoch y Berdine Castillo hicieron serias denuncias luego del fin de los Juegos Panamericanos. Ambas acusaron que fueron bajadas de la final del 4×400 para que corrieran María Fernanda Mackenna y a Violeta Arnaiz, quienes, por ranking, debían ser las reservas del equipo nacional.

La decisión la tomó el entrenador del relevo, Marcelo Gajardo, y fue informada dos horas antes de la carrera. Aunque luego fueron reintegradas al equipo, Cardoch acusó que no estaba en condiciones de correr y se bajó, mientras que Castillo se mantuvo. Finalmente, la atleta nacional corrió junto a Martina Weil, Stephanie Saavedra y Fernanda Mackenna. El equipo terminó último en los 400 metros.

Castillo apuntó a Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics y madre de Weil, por insultar y exigirles al jefe del área de velocidad y encargado técnico de la federación que la bajaran de la competencia. Juan Pablo Raveau, jefe del área de velocidad y además técnico de Cardoch, afirmó lo mismo.

“Llegó gritando, me garabeteó. A los garabatos no les doy tanta importancia, pero sí a tratar de meterse e influir en una decisión técnica”, denunció. Además, acusó clasismo y racismo contra las atletas. “Alguien me comentó que escuchó algo así como, ‘esta negra…'”, dijo a El Mercurio.

Raveau también reveló que Marcelo Gajardo quería que Mackenna corriera en lugar de Castillo varios días antes de la prueba. “Le dije que eso no puede ser, que por marcas no tiene ninguna justificación si Fernanda nunca bajó de 55. No quería entender, pero al final aceptó. Pero a última hora hizo el cambio”.

¿Cómo salió Chile en la posta 4×400 en los Panamericanos?

Martina Weil, Stephanie Saavedra, Berdine Castillo y María Fernanda Mackenna, 1°, 2°, 4° y 6° del ranking chileno, corrieron en la posta 4×400. El equipo nacional terminó último en la final, con un tiempo de 3:37.00. El oro fue para Cuba con 3:33.15.

