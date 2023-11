Novak Djokovic sigue haciendo historia en el circuito ATP. El serbio, quien a principios de esta semana había asegurado su lugar como número uno del mundo a fin de temporada, logró llevarse la corona del Masters, tras vencer a Jannik Sinner (4°) por 6-3 y 6-3.

Nole, de esta forma, se cobra revancha de la derrota que había sufrido con el italiano en la fase de grupos de este torneo. En uno de los partidos de la semana, Sinner había vencido por 7-5, 6-7 y 7-6, en un partido que duró más de tres horas.

Sin embargo, luego de vencer a Carlos Alcaraz (2°) en semifinales, Djokovic tenía claro que iba por el título. Y no desaprovechó la chance. Mostró mucha mayor solidez que el italiano, llevándose un nuevo título en esta temporada, el séptimo, en uno de los mejores años de su exitosa carrera.

Nole, tras la finalización del partido, celebró con sus hijos, que lo fueron a ver a las gradas. A ambos se les pudo ver muy contentos con su padre, probablemente aún sin tomar la dimensión de la importancia que tiene Djokovic en la historia del deporte mundial.

Novak Djokovic alcanza otro récord

Y es que el serbio alcanzó un nuevo y simbólico récord tras ganarle a Jannik Sinner. Alcanzó su corona siete en este torneo, superando a Roger Federer, quien en su carrera ganó seis trofeos en un Masters. Se convierte de esta forma en el máximo ganador de estos torneos en la historia.

Otro récord para Nole, quien se afianza como el mejor jugador de todos los tiempos. Esta temporada se llevó todo lo que quiso: tres Grand Slams, dos Masters 1000 y el Torneo de Maestros. Además, se impuso en el ATP 250 de Adelaida, previo al Abierto de Australia.

“Es muy especial este momento. Una de las mejores temporadas que he tenido en mi carrera, sin duda. Coronarme contra el héroe local, Jannik, que ha jugado un tenis increíble esta semana, es fenomenal”, señaló.

“Estoy muy orgulloso de mis actuaciones estos dos últimos días, contra Alcaraz y Sinner, probablemente los dos mejores jugadores del mundo junto conmigo y Medvedev en este momento”, agregó.

Sobre la posibilidad de celebrarlo con sus hijos, Nole “siempre he querido jugar delante de ellos cuando alcanzasen la edad para entender lo que está pasando. Creo que ahora están en esa edad, los dos son conscientes de lo que sucede y estoy muy agradecido por ser el padre de estos dos preciosos ángeles. Me dan mucha alegría y amor, me dan mucha fuerza”, destacó.

¿Cuántos títulos tiene Novak Djokovic?

Quizás uno de los últimos records que le falta a Novak Djokovic en el mundo del tenis es alcanzar el récord que tiene Jimmy Connors como el más ganador de títulos en la historia. Nole, con este trofeo llegó a 98 coronas, mientras que Jimbo suma 109.

¿Cuántos años tiene Novak Djokovic?

Novak Djokovic tiene 36 años. Nació el 22 de mayo de 1987. Es el único top ten que supera los 30 años. De hecho, a Sinner, le saca 14 años. Cuando Djokovic ganó su primer Grand Slam en 2008, Jannik Sinner solo tenía siete años.

