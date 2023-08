Ignacio Bahamondes está más que listo para salir a buscar un nuevo triunfo en su carrera. Este sábado la Jaula regresa al UFC para enfrentar a Ludovit Klein en su primera cartelera estelar en la empresa.

El artista marcial chileno ha tenido una tremenda aventura en la compañía más importante de MMA en el mundo. Ahora, ante un complejo rival, intentará sumar una victoria que le permita meterse en el ranking y así acercarse al título.

Y en medio de su preparación para el combate, Ignacio Bahamondes se hizo un tiempo para conversar en exclusiva con RedGol.

La Jaula promete traer al “Asesino Ignacio Bahamondes” en su regreso al UFC

– ¿Cómo ha sido la previa de tu pelea con Ludovit Klein?

– Este año quiero estar mucho más activo, pelear más. Esto es lo mejor, tuvo una pelea hace cuatro meses y pelearé de nuevo. Si Dios quiere tendré otra pelea más en diciembre.

– ¿En qué momento de tu carrera rumbo al ranking te encuentra este combate?

– Si Dios quiere y salimos victoriosos con algo bueno, lo más probable es que nos metan en el top 15. Si no, voy en diciembre y me meteré igual. No hay apuro.

– Te vimos entrenando con Yair Rodríguez, ex campeón interino del UFC…

– Viajé mucho este campamento. Estuve dos semanas en Otomí (México) y después otras dos con Yair. Terminé las últimas cinco semanas en Chicago, así que nada. Fue un campamento distinto, duro por cosas personales, pero me hacen fuerte. Cambié el switch, con la mente más fuerte que nunca.

– ¿Por qué fue más duro que veces anteriores?

– Siempre, todos los campamentos son duros. Hay muchas maneras. La gente no sabe todos los factores que pueden afectar en un campamento, cualquier cosa, incluso familiares o de tu cabeza. Todo puede afectar el rendimiento y te puede sacar de foco, una noticia, un mal momento, una lesión, lo que sea.

Lo que uno tiene que hacer es concentrarse. Gracias a Dios yo tengo a las personas indicadas al lado mío que, cada vez que me salgo del camino, me pegan un guate para volver adentro.

– ¿Qué es lo que más te preocupa de tu rival?

– Lo tengo en la cabeza desde el año pasado, más estudiado ya no lo puedo tener. Es un peleador fuerte, de buen striking, veloz, que son sus mayores cualidades. Pero con mi equipo estamos listos para cualquier cosa que traiga.

– ¿Te dejó una espina clavada las quejas que hubo por tu última pelea?

– La verdad, no. Yo peleo por mí, mis sueños, mi país. Cuando entro a pelear estoy tan enfocado que no escucho nada, sólo veo a un peleador adelante que me quiere matar.

Siempre he sido un peleador concentrado, que no necesita focos extra para entrar en un personaje. Desde que entro a la arena estoy listo, nada me saca de la concentración.

La pelea pasada me tocó un peleador que no quería intercambiar ni arriesgar, pero esta pelea es distinta. Él viene a pelear, a tirar combos, entonces será una pelea muy entretenida. Lo más probable es que termine rápido, así que no se la pierdan.

– ¿Cómo estás sintiendo el apoyo de los chilenos camino al título?

– La gente tiene que ser paciente, no apurarnos. Tenemos una carrera linda, que puede llegar lejos, ojalá con un nuevo campeón chileno del UFC. Así que tranquila la gente, porque vienen cosas buenas. Cualquier escalón que ponga el UFC estaré a la altura para representar a mi país y todos los chilenos.

– Primera pelea en una cartelera estelar. ¿Cómo se siente eso?

– Vengo a pelear, no me importa que sea al principio o al final. Pero sí es un avance para todos, para mí en una cartelera principal y para los chilenos tenerme ahí es bonito. Y se tienen que acostumbrar, porque vendrán muchas más.

– ¿Qué Ignacio Bahamondes nos vamos a encontrar este sábado?

– Con instinto asesino. El asesino Bahamondes.