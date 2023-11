Ivette Vergara estuvo en la narración del vóleibol masculino y sufrió mucho con la derrota de Chile ante Colombia que liquidó las opciones de medalla en aquella disciplina. El equipo nacional perdió por 3 sets a 1 frente a los cafetaleros, que impusieron un buen juego central y varias mañas.

Los parciales fueron 25-20/ 21-25/ 25-19 y 25-23 y condenaron a Chile a luchar con el quinto lugar como máximo premio. Colombia mostró “un muy buen juego central”, según la opinión de Jorge Hevia, otrora capitán de la selección nacional de vóley. Acompañó a Vergara en la transmisión de Televisión Nacional de Chile.

A la comunicadora le quedó un sabor agrio con la actuación del juez Fabián Concia. Y no se guardó mucho al cabo de la victoria cafetalera. “Perdimos contra una selección que jugó bien. Hicimos lo que se pudo, se puede mejorar. Punto aparte el arbitraje. Es pésimo y una vergüenza”, fue la introducción de la presentadora.

“Una vergüenza el arbitraje del argentino. Hay que decirlo con todas sus letras. Nos cambió en momentos importantes, pudo haber sido distinto. Esto no es un triunfo moral. Lo que hizo el argentino Fabián Concia fue una vergüenza. Una de las pelotas que no fue doble, triple golpe fue”, dijo ella, evidentemente molesta por la situación.

Ivette Vergara liquida al juez argentino tras la derrota de Chile ante Colombia en el vóley masculino

Ivette Vergara no pretendió librar de responsabilidad a Chile ni demeritar a Colombia. Pero sí quiso dejar en evidencia al juez argentino Fabián Concia. “Lo dijimos: tenemos sentados al lado de los nuestros al argentino Hugo Conte. Él nos miraba y nos decía ‘no fue doble, fue triple golpe”, contó.

Quería graficar una conversación fuera de micrófonos con quien es considerado el mejor voleibolista de la historia en Argentina. “Y cuando suceden este tipo de cosas en dos sets distintos te puede sacar del partido. No estoy justificando la derrota de Chile ni minimizando el partido de Colombia, pero en ningún partido puede haber un arbitraje tan malo”, sentenció Ivette Vergara.

Jorge Hevia tomó la palabra tras eso. “El juez se equivocó en jugadas muy puntuales. Pero son duelos que vamos a aprender a tener que hacer muchas veces. Colombia tiene un muy buen juego central y Chile hizo un muy mal partido. Algo más importante que el arbitraje, que cometió errores muy puntuales: Chile terminó ayer de jugar a las 21:45 y hoy estaba jugando a las 10:30 de la mañana”, comentó.

“Podíamos perfectamente jugar a las 17:30. Luego juega Cuba con Puerto Rico y se acaba. No hay más partidos en la tarde. Uno, ¿por qué no jugar en otro horario? . Dos, el challenge. Y lo dejamos hasta acá para no ir crítica tras crítica. A Chile le faltó un cachito para jugar la semifinal. La Roja se va entre aplausos”, cerró Hevia ante esta caída frente a Colombia.

¿Cuándo es la final del vóleibol masculino de los Juegos Panamericanos?

La final del vóleibol masculino en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se disputará el sábado 4 de noviembre a las 20 horas, según el horario de Chile continental.

