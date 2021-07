Jorge Hevia contra el ninguneo de su carrera en el vóleibol: "Jugamos contra los mejores del mundo"

Jorge Hevia dice que no tiene que probarle nada a nadie. Pero no lo pasó bien cuando las redes sociales cuestionaron su presencia como comentarista de TVN en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, específicamente en el vóleibol internacional.

En diálogo con LUN, el ex animador de Buenos Días a Todos dice que comprende la ignorancia de sus críticos. "Entiendo que haya gente que no sepa que era capitán y seleccionado chileno, porque sólo me conocen a través de la tele", asegura Hevia.

En ese sentido, el animador advierte que "era bueno y es el deporte que más me ha apasionado en la vida y para mí es muy cercano comentarlo. Mi relación con el vóleibol es una cosa muy natural, que viene de los 16 años cuando comencé a practicarlo", explica.

Antes de remarcar su trayectoria, Hevia advierte que "los más jóvenes no tienen por qué saberlo. Hay gente más joven que cree que el deporte nació el 2000 y no es asi. Cuesta decirlo, pero creo que jugaba bien", asume.

"Debuté a los 19 años en la selección chilena, tuve el orgillo de ser capitán por muchos años e integré el único equipo chileno que ha jugado un Mundial de Vóleibol, que fue en 1982 en Argentina. Ahí jugamos contra los mejores del mundo y fue impresionante", subraya,

Chile estaba en la élite. "En el grupo nos tocó con Bulgaria, Unión Soviética y Estados Unidos. Mi jugador favorito era el brasileño Bernard Rajzman, tenía un saque que le decían 'viaje a las estrellas' y era una cosa impresionante", recuerda el comunicador.

Por eso, no se hace mala sangre con la ignorancia de sus críticos. "Lo entiendo, pero las redes sociales saben muy poco de la historia y sólo se quedan con lo que pasa hoy. Pero ahí está el archivo y con mis compañeros de generación tuvimos la suerte de representar nuestro país", completa Hevia.