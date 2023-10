Hugo Catrileo fue quien ganó la tercera medalla del Team Chile en los Juegos Panamericanos. El fondista nacido en la región de Araucanía se colgó una presea de plata en el maratón masculino. Por supuesto que luego de la carrera, que terminó en 2 horas 12 minutos y 7 segundos, hubo muestras de alegría.

“Estoy feliz de poder aportar una medalla al país y al equipo de Chile. Estamos muy motivados y esperamos que sigan llegando más medallas. Nuestro objetivo era el oro, pero trabajaremos aún más duro para lograrlo. Esa es la única manera”, dijo el atleta a Aton Chile.

Agradeció el apoyo que encontró en la ruta de la maratón. “Las calles de Santiago se llenaron. Sentimos un apoyo tremendo. Parecía el Tour de Francia con toda la gente que nos rodeaba”, afirmó Catrileo, en alusión a la conocida competencia de ciclismo de ruta.

“Estuvo bastante competitivo. Un poco lento al principio, pero en la segunda mitad el ritmo aceleró. Logramos manejarlo. El gran objetivo de 2023 era terminar con una medalla en los Panamericanos. Tengo ganas, disciplina y trabajo para seguir intentándolo”, aseguró también Hugo Catrileo.

Hugo Catrileo se abraza con su madre tras la medalla de plata que ganó para Chile

Pero también hubo una gran sorpresa para Hugo Catrileo, atleta chileno de 26 años. Al terminar la carrera, con la bandera chilena en su espalda y la medalla de plata en su pecho y para Chile, se fundió en un emotivo abrazo con su madre. Una visita inesperada, según reveló el propio Catrileo tras este segundo lugar en el podio de la maratón panamericana.

“Aquí me esperaba mi mamá, que me había visto correr por primera o segunda vez. Me sorprendió gratamente porque no sabía que vendría”, reconoció Catrileo con emoción. Canal 13 estuvo con la hermana del atleta, que viajó desde Copiapó.

También con su madre, quien declaró estas palabras llenas de emoción. “Me puse a llorar, lo abracé, lo pude abrazar. Me dijo ‘gracias, mamita’. Yo le dije que es un ganador”, aseguró ella.

Y dio algunos detalles de la vida que tuvo el fondista nacional antes de esta gran presentación: cosechar papas. “Eso se hace en el campo. Uno aprovecha el tiempo de cosecha para que nos ayuden a nosotros los viejitos. Vendía confites, pero no nos decía para no preocuparnos”, reveló la orgullosa mamá.

¿Cómo va el medallero de Chile en Santiago 2023?

A las 13:30 horas de este domingo 22 de octubre el Team Chile había sumado cuatro medallas en los Juegos Panamericanos. Las tres de plata las obtuvieron Hugo Catrileo (maratón masculino), Catalina Vidaurre (BMX femenina) y Martín Vidaurre (BMX masculino), a las que se suma el bronce de Aranza Villalón (ciclismo contrarreloj individual femenina).

¿Cuántos deportistas chilenos participarán?

Santiago 2023 contará con la presencia de 664 deportistas nacionales en todas las disciplinas en competencia. Nunca en la historia había existido una presencia tan masiva del Team Chile en unos Juegos Panamericanos, por lo que aspiran a superar las 50 medallas.

