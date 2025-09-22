Hockey patín: Bata arrasa con título invicto

La categoría Sub-9 del cuadro peñaflorino tuvo un excelente desempeño en la Liga Central de Hockey Patín quedándose con el título de campeón de manera invicta, siendo el equipo más goleador y el que tuvo la portería menos batida.

Los jóvenes deportistas que cursan entre primero y segundo básico en sus respectivos colegios, demostraron que están para grandes hazañas como la realizada durante este año donde comenzaron la campaña goleando a sus similar de León Prado en calidad de visita y cerrando con la corona a una fecha del final cuando vencieron a su escolta Barcelona Marruecos también como forasteros.

Una vez finalizado el campeonato y con la copa en su poder, los jugadores celebraron el logro destacando el trabajo realizado durante estos meses.

“jugamos muy bien, al principio nos costó un poco pero después fuimos tomando ritmo, estamos muy contentos por ganar de manera invicta este campeonato, realmente lo disfrutamos mucho”, indicó Mathías Ducaud, capitán del equipo.

Bata tuvo una gran actuación.

En tanto, Alonso Díaz portero del elenco batino, sostuvo que “fue un lindo campeonato, nos esforzamos mucho porque además varios jugamos en otras categorías, pero haber ganado con la Sub-9 tiene un valor especial porque es nuestro último año en la serie, estamos muy contentos”.

Una vez cerrado el torneo la tabla de posiciones quedó con el equipo Sub-9 B de Bata líder con 42 puntos, seis más que Barcelona Marruecos (36 ptos) y León Prado finalizó tercero con 28 unidades.

El equipo de la categoría Sub-9 B está compuesto por: Alonso Díaz (arquero); Mathías Ducaud, Julieta Navarrete, Lucas Benamín, Rafael Icarte, Facundo Mora, Julián Gava y José Pedro Salazar, mientras que, el entrenador es Roberto Sansone junto a Benjamín Andrade.