Los Juegos Panamericanos están cada día más cerca y la organización trabaja para cumplir con los plazos de Santiago 2023. Las autoridades se dieron cita en Pichilemu, una de las subsedes del evento deportivo.

Hasta el lugar llegaron Jaime Pizarro, ministro de Deportes y Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo de Santiago 2023. La ciudad de la Región de O’Higgins será la sede del surf en la cita deportiva, por lo cual las autoridades no se quisieron quedar fuera de la emoción de esta disciplina y se animaron a ponerse el traje y desafiar las olas.

Mayne-Nicholls y Pizarro al agua

Pese al frío de Pichilemu, Pizarro y Mayne-Nicholls enfrentaron al frío para meterse en el agua y hacer su mejor esfuerzo sobre la tabla. Recibieron clases de la Escuela Municipal de la espacialidad, donde se le unieron algunos surfistas locales en la playa grande. “Esta es una experiencia nueva para mí. Soy muy deportista, pero no me había aventurado en el surf y parece fácil de manejar, pero la verdad es que es complejo y requiere mucha concentración y conocimientos”, explicó el ministro de Deportes.

“Cuando me plantearon este desafío pensé que no me la podría, pero aquí estoy. Esta es la oportunidad que tengo de probar, atreverme y entender de qué se trata este deporte que cautiva a miles en el mundo y que, además, ubica a Chile como una de las mejores costas para su práctica”, confesó Mayne-Nicholls.

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 se realizarán desde el 20 de octubre al 5 de noviembre. Este será uno de los eventos deportivos más importantes en la historia del país. El surf, que tendrá a Pichilemu como sede, tendrá lugar entre el 24 y 30 de octubre en la playa de Punta de Lobos. Este será uno de las disciplinas para la cual no se necesitará entrada y será de libre acceso para la comunidad.