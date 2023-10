Santiago 2023 entra en la cuenta regresiva, y ya está todo prácticamente listo. Este viernes 20 de octubre es el puntapié inicial, y la única gran preocupación a estas alturas es que todavía hay muchísimas entradas disponibles.

Así al menos lo relata Harold Mayne-Nicholls, quien recibió a RedGol en su oficina para hablar sobre este tema. Y el director ejecutivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos aprovecha para enviar un mensaje.

“En atletismo quedan 85 mil entradas disponibles, en fútbol femenino 190 mil, en fútbol masculino 177 mil, en tenis 6 mil 700, en vóleibol femenino 34 mil, en masculino 31 mil, en vóleibol playa quedan 4 mil”, detalla de entrada.

“¿Por qué pasó esto? Bueno, hay muchos factores. Primero, hemos vendido gran cantidad de entradas, sobre 500 mil que es un número que no es común para un espectáculo en Chile“, agrega.

Así, expone que “en segundo lugar, circuló profusamente de que había un efecto tan masivo en la compra de entradas que se llegó a la conclusión de que estaban todas agotadas“.

“La gente cree que no quedan, pero quedan muchísimas”

“Cuando tú buscas para el básquetbol masculino y ya no quedan entradas, ves que no hay ningún partido y dices ‘ah, está todo agotado’, eso es en el inconsciente, entonces todos esos factores son los que nos hacen creer que no queda, pero quedan”, agrega el expresidente de la ANFP.

Tras eso, el aún presidente de Trasandino de Los Andes revela que “estos números son para los Panamericanos, para los Parapanamericanos queda todavía más”.

“Entonces nos quedan muchísimas entradas disponibles y los estamos esperando a todos“, complementó.

Después, Mayne-Nicholls detalla que “estamos tratando de hacer que la página donde vendemos, que es Punto Ticket, sea lo más amistosa posible, que cuando tu te metas ahí veas el deporte y cuantas entradas quedan y no tengan que hacer el proceso porque todos lo primero que buscan es la final, y está agotada”.

“Bueno, el partido donde juega Chile, agotado también, y la gente concluye muy rápido que está todo agotado y todavía queda mucho. En los partidos clave ya no quedan, pero queda mucho más para disfrutar de la fiesta“, complementa.

El público central, la recta final y el mensaje a los chilenos

“Los escolares, todos los menores de 18, y los mayores de 60 tienen entradas gratuitas”, apunta Mayne-Nicholls sobre el público.

Así, expone que “es un servicio que les damos a ellos como una forma de en unos casos agradecer de hacer todo lo que han hecho por el país y en otro caso incentivarlos y motivarlos por el deporte”.

“Pero el público central sigue siendo aquel que compró su entrada, de todas maneras, de eso no hay duda”, aclara.

“Estamos en la recta final, estamos trabajando arduamente. Hay muchos detalles que ir corrigiendo, pero la gran masa crítica de la infraestructura está lista por lo que ese es un tema menos, pero ahora viene todo el tema operativo y el otro tema que antes de los Juegos siempre preocupa mucho que es la logística. En eso estamos, muy dedicados a esos dos aspectos”, agrega.

Harold Mayne-Nicholls cierra con un mensaje fuerte y claro. “Después de dos intentos fallidos en el 75 y el 87, hemos sido capaces de traer los Juegos. Hemos traído los Juegos básicamente para que la gente los disfrute, y cuando yo digo eso es porque nos encantaría que la gente vaya a los recintos a disfrutar”, inició.

“Si yo busco un deporte cualquiera, al azar, para Polo Acuático quedan 639 entradas a la venta todavía, no está agotado. Podrán decir que no son muchas, pero son las suficientes para que 639 personas vayan y los disfruten, de eso se tratan los Juegos, que vayan y los disfrute todo el país”, concluye.

¿Cuándo es Santiago 2023?

Este viernes 20 de octubre arrancan los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que durarán hasta el 5 de noviembre. Tras eso vendrán los Parapanamericanos, que comienzan el 17 y terminan el 26 de noviembre.

