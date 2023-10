La boxeadora nacional, Denisse Bravo, le dio la medalla 27 al Team Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 tras caer en las semifinales contra la brasileña Tatiana de Jesús. Fue presea de bronce en una competencia que cierra con dos terceros lugares.

Más allá de hacer historia y sumar la única medalla de su disciplina en estos Juegos Panamericanos, tras la amarga derrota la púgil nacional se descargó con todo contra la organización del boxeo chileno.

“Siento que faltó un poco más de apoyo, más preparación. Me llamaron en los últimos tres meses para integrarme. No me querían mucho en la selección y soy la única que estoy representando bien al país, así que estoy contenta con lo que he entregado”, dijo Bravo.

Sobre la misma llegó su dura y tajante opinión sobre el presente del pugilato criollo: “el boxeo chileno está muerto, sobre todo el femenino. Falta más apoyo en la alimentación, alojamientos, más cupos a las mujeres y poder tener más roce en campeonatos internacionales”.

Seguirá luchando por los JJ.OO.

Con la eliminación en semifinales de Santiago 2023, Denisse Bravo ve frustrado el objetivo de clasificarse a los Juegos Olímpicos de París mediante los Panamericanos. Pese a esto, saca fuerzas y valora el esfuerzo personal realizado.

“Me siento contenta de haber hecho historia pero no soy de conformarme. No me imaginaba todo esto, es un sueño, me costó mucho que me dieran el cupo. Con mi profe la luchamos y aquí estamos, la que sigue guerreando hasta el final. Iremos por el cupo a París en otros campeonatos”, sentenció.

La China, como es apodada la boxeadora chilena oriunda de Lontué, cayó en las semifinales del boxeo en la categoría de 54 kilos. La victoria fue para Tatiana de Jesús con un 4-1 en las tarjetas de los jueces a favor de la brasileña.

De esta manera, Denisse Bravo comparte el tercer lugar y medalla de bronce para Chile con la venezolana Yohana Gómez, quien perdió en la otra semifinal contra la colombiana Yeni Arias.

¿Cuántas medallas lleva Chile en los Juegos Panamericanos?

Con la obtención del tercer lugar de Denisse Bravo en el boxeo, el Team Chile registra hasta ahora 27 preseas en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023: 5 de oro, 12 de plata y 10 de bronce.

¿Cuándo terminan los Juegos Panamericanos de Santiago 2023?

Tras la apertura del pasado 20 de octubre, los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 dirán adiós en la ceremonia de cierre programada para el domingo 5 de noviembre.