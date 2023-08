Todo listo para la vuelta de Saúl Canelo Álvarez. El mexicano campeón indiscutido de peso supermediano (168 libras), tuvo este miércoles su primer cara a cara frente al estadounidense Jermell Charlo, campeón indiscutido de peso superwelter (154 libras), con miras al combate que protagonizarán en Las Vegas.

Tras dos peleas donde no se vio muy bien, Canelo (59/2/2 – 39 KO) regresa al ring para desafiar a Iron Man (35/1/1 – 19 KO) en una velada de infarto.

¿Cuándo pelea Canelo Álvarez vs Jermell Charlo?

La pelea de Saúl Canelo Álvarez frente a Jermell Charlo está pactada para el próximo sábado 30 de septiembre en el T-Mobile Arena, ubicado en la ciudad de Paradise, en Nevada, Estados Unidos.

¿Dónde ver en vivo por TV o streaming la pelea de Canelo Álvarez?

La pelea de Saúl Canelo Álvarez frente a Jermell Charlo será transmitida en Chile y toda Latinoamérica en vivo online a través de las pantallas de Star+.

Aún no hay confirmación de si el combate se podrá seguir por TV.

Canelo listo para demostrar que sigue siendo el mejor

El actual monarca de los campeonatos mundiales de peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB) habló con los medios y fue esperanzador sobre tu vuelta a la acción.

Tras las críticas por el nivel mostrado frente a Gennadiy Golovkin el 17 de septiembre de 2022, y por haber escogido a un rival como John Ryder y no poderlo noquear el pasado 6 de mayo, Canelo Álvarez dice estar listo para demostrar que se mostrará “diferente“.

“Sé que no me vi tan bien en mis dos últimas peleas y sé por qué fue, pero estoy listo, será diferente ahora, me estoy preparando para una pelea distinta, cada pelea es diferente y estoy enfocado en ello“, comentó.