Kun Agüero confiesa su miedo tras la ira de Canelo Álvarez: "Si me veía, me cagaba a trompadas"

Uno de los momentos más extraños pero a la vez graciosos del Mundial de Qatar fue lo ocurrido con la polémica entre Saúl "Canelo" Álvarez y Lionel Messi, luego de que el primero le ofreciera combos por supuestamente pisar una camiseta de México luego del partido entre ambas selecciones en la fase de grupos. "Que le pida a Dios que no me lo encuentre", publicó.

Pero no solo eso, y es que Canelo no soportó la ofensa y se puso en modo ataque contra todo aquel que le tratase de explicar que no había sido intencional lo ocurrido con Messi. A varios twitteros, incluso a algunos mexicanos, les ofrecio su buena pelea producto de la situación. "Saben como soy", señalaba el pugilista varias veces campeón del mundo.

Uno de los involucrados en esa polémica fue Sergio Agüero. El Kun le posteó al mexicano "Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario".

La respuesta del mexicano no se hizo esperar y le replicó señalando "tu también cabrón...me escribías ay ay Canelo y ahora mamando. No seas hipócrita cabrón".

Varios meses pasaron de ese momento y ya con más calma, el argentino explicó lo que sintió luego de la respuesta del boxeador. En conversación por Twitch con Chicharito Hernández, el Kun manifestó que "Mal, mal, yo creo que si estábamos en un ring, nos recagaba a trompadas a todos. Hoy estamos bien, pero en su momento sí me cagaba a trompadas".

Eso sí, aclaró que "ahora ya hay una relación de amistad. Con Canelo ya está, amistad y ya estamos en paz", agregando que "muchas Gracias Canelo. Lo pasado, pisado. Borrón y cuenta nueva".