Cristian Garin goza al avanzar a octavos en Tokio: "Shanghai me dio mucha confianza"

Cristian Garin (94°) pasó por momentos complicados en el US Open y la Copa Davis, pero hoy en el ATP 500 de Tokio el tenista chileno vuelve a sonreír gracias a la pelota amarilla.

El Tanque inició en la qualy del certamen que se disputa en la capital de Japón y este lunes 16 de octubre recién pasado se metió en octavos de final, un duelo para el cual ya tiene rival. Así, esa será la prueba de fuego para demostrar su alza.

La gira asiática ha sido provechosa para Gago. En Zhuhai llegó a octavos de final y en el Masters 1000 de Shanghai alcanzó la segunda ronda, mientras que solo el ATP 500 de Beijing acabó en la segunda ronda clasificatoria.

“Me he sentido mejor en los últimos torneos, ha sido un año en que he ido de menos a más”, disparó de entrada Garin en declaraciones recogidas por el sitio Tenischile.cl. Y tras eso Cristian reveló la clave detrás de su repunte.

Garin revela la importancia de Shanghai en su buen presente

“El torneo en Shanghai me entregó mucha confianza para el término del año“, fue lo que disparó Garin tras su trabajada victoria sobre el nipón Sho Shimabukuro (143°).

Tras eso la raqueta número dos de Chile en el ranking ATP expuso que “me siento jugando sólido acá en Tokio, he ido mejorando. Esta superficie es rápida, y me gusta mi juego en ella”.

Así, Cristian Garin finalizó mostrando su comodidad absoluta en Asia. “La ciudad me gusta, la comida me gusta y la gente es fantástica“, cerró el tenista de 25 años nacido en Arica.

De esta manera, ahora Garin se enfocará en su próximo desafío: los octavos de final del ATP 500 de Tokio. Duelo en el que tendrá que enfrentar al australiano Alexei Popyrin, y que está pactado para jugarse, de momento, el jueves 19 de octubre con horario aún por confirmar.

El tremendo salto de Garin en el ranking ATP tras llegar a octavos de Tokio

Garin sigue en búsqueda de su mejor nivel, el que lo llevó a ser número 17 del mundo en 2021, y en Japón ha mantenido esa solidez que exhibió también en China. Y esto también lo hará subir en el ranking ATP.

En la última actualización del escalafón mundial, este lunes 16 de octubre recién pasado, el Tanque apareció en el puesto 94 con 651 puntos. Pese a eso, su victoria sobre Sho en Tokio le significó un gran salto.

Y es que en el ranking en vivo Garin pegó un salto tremendo de diez puestos, por lo que momentáneamente está en la casilla 84 del orbe con 696 unidades.

Un logro que de seguro le dará una felicidad mayor al ariqueño, quien busca regresar al top 20 mundial y junto a Nico Jarry (21°) representar a Chile entre los mejores tenistas del mundo.

¿Cuándo juega Cristian Garin octavos del ATP de Tokio?

El duelo entre Cristian Garin y Alexei Popyrin por octavos de final del ATP 500 de Tokio está programado, de momento, para el jueves 19 de octubre. El horario y la cancha todavía deben ser confirmados por la organización.

¿Cuándo se juega el tenis en Santiago 2023?

La programación de los Juegos Panamericanos apunta que entre el lunes 23 y el domingo 29 de octubre se jugará el tenis. Cinco serán las competencias: singles masculino y femenino, dobles masculino y femenino y dobles mixto.

Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.