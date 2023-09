Un gran triunfo consiguió Cristián Garin en la serie de Copa Davis ante Suecia, quien venció a Leo Borg por parciales de 7-6, 3-6 y 7-6, en casi tres horas de partido.

Un duro encuentro en su regreso a las competencias, donde logró dar el primer punto del grupo a los dirigidos por Nicolás Massú, donde, tras el encuentro, que la idea era “ganar como sea”.

Contento

Tras el encuentro un cansado Garin conversó con la transmisión oficial de TVN, donde deja en claro la satisfacción de sacar adelante en contra el hijo de la leyenda Bjorn Borg.

“Se sufrió. No me esperaba su nivel, sacó bien. Después no me podía encontrar el ritmo, me costó adaptarme. Un poco de nervio al principio y al final. Pero creo que estuve sólido con mi saque, agresivo en todo momento y tranquilo en momentos difíciles. Sabía que si mantenía el nivel lo iba a ganar”, comentó Garin.

En ese sentido, asegura que le costó un tiempo acostumbrarse a la cancha, por su superficie de madera, pero que poco a poco fue tomado comodidad en el encuentro.

“Me costó, fue muy tenso el debut en una cancha difícil, no jugaba hace tiempo. El siguiente partido jugaré más suelto, este era el debut y quería ganar como sea. Eso te pone más tenso, pero gané, era importante ganar, da lo mismo el resultado”, enfatizó.

Pensando en los próximos compromisos, Garin apunta al gran objetivo de pasar de ronda junto a sus compañeros.

“Quiero ganar, quiero pasar el grupo, es el objetivo y tenemos chance. Alivio más que nada, emoción todavía no, estamos recién comenzando. Queremos pasar el grupo y tenemos la fe”, finalizó.

¿Cuál es la programación de Chile en la Copa Davis?

Chile es parte del Grupo A en la Copa Davis: este martes 12 de septiembre enfrenta a Suecia, el viernes 15 a Italia y el sábado 16 a Canadá. Los dos primeros equipos clasificarán a cuartos de final de la competencia.

¿Quiénes son los doblistas chilenos en Copa Davis?

Después del duelo entre Nicolás Jarry y Elías Ymer, Alejandro Tabilo y Tomás Barrios saltarán a la cancha para enfrentar a André Goransson y Filip Bergevi en la Copa Davis.