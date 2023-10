Una de las grandes historias del Team Chile, sin duda, es la de Zhiying Zeng. La tenimesista de 57 años, la más longeva del equipo nacional en estos Juegos Panamericanos, que arrancó este lunes con un triunfo en individuales femeninos en Santiago 2023.

Su triunfo ante la dominicana Eva Brito fue notable. Tras perder los dos primeros sets (11-7 y 11-5), Tania, como se le conoce en nuestro país, se las arregló para lograr cuatro sets seguidos (11-6, 11-7, 11-5 y 11-8) y así avanzar a los octavos de final de la disciplina.

El desarrollo del partido fue un poco como su carrera profesional: arrancó tarde. Y es que la atleta del Team Chile llegó a nuestro país en 1989, específicamente a Arica. Siempre jugó al tenis de mesa, pero nunca lo hizo de manera competitiva.

Sin embargo, en 2019 decidió probarse en la federación. Sus amigos la convencieron y pese a dudarlo un poco, accedió. Hoy es parte del equipo chileno de tenis de mesa y se ilusiona con una medalla panamericana, además de obtener un cupo para los Juegos Olímpicos.

Tania Zeng va por medalla en Santiago 2023

En diálogo con La Tercera, la tenimesista señaló que “para mi ha sido todo muy nuevo. Con mi edad, a esta altura de mi vida, entrar a competir al alto rendimiento, con profesionales, es algo nuevo. Estoy feliz de estar acá y poder participar a este nivel”.

“Cuando llegué a Chile, no competí por temas familiares. Me dediqué a otro rubro, el comercial. Después una se casa, tiene hijos y no tuve tiempo de jugar. Pensándolo ahora, pude haber entrado mucho antes. Por suerte nunca es tarde”, agregó.

Además, mostró su expectativa de cara a Santiago 2023. “Tenemos la expectativa de ganar una medalla de oro. Va a ser difícil, porque Brasil y Puerto Rico tienen jugadores que están muy adelante en el ranking mundial. Todo eso no significa que no podamos ganar”.

“Personalmente quiero llegar a semifinal. En mi último torneo llegue a cuartos de final. Ahora busco avanzar más allá. Si entro a eso, podría soñar con la medalla. Pero voy paso a paso”, aseguró. Por ahora comenzó bien y sigue con su sueño panamericano.

¿Cuántas medallas lleva el Team Chile en los Panamericanos?

A las 12:00 horas del lunes 30 de octubre, el Team Chile suma 33 medallas en los Juegos Panamericanos. Cinco son de oro, 15 son de plata y 12 son de bronce. Está en el séptimo lugar del medallero. Eso sí, este lunes promete seguir sumando preseas durante la jornada.

¿Cuándo terminan los Juegos Panamericanos?

Santiago 2023 finaliza este domingo 5 de noviembre con una ceremonia en el Bicentenario de La Florida. El evento no se podrá realizar en el Nacional, producto de problemas logísticos relacionados con la misma competencia, por lo que se optó por el estadio floridano.

