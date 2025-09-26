A menos de un mes del inicio del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI Santiago 2025, el que incluso ya tiene mascota, representativos de todo el planeta comienzan a confirmar sus equipos para la cita que se extenderá del 22 al 26 de octubre en el Velódromo de Peñalolén. Y la expectativa crece día a día.

Campeones olímpicos llegan al Mundial de Chile

Es el caso de Australia, que confirmó el regreso de Conor Leahy al elenco de persecución junto a Oliver Bleddyn, ambos ganadores de la medalla de oro por equipos en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora lucharán por la malla arcoiris con un elenco que mezcla juventud y experiencia.

“Ha pasado mucho tiempo desde París, pero creo que fue bueno para mí alejarme un poco para dejar que el fuego volviera a mis entrañas y darme el desafío de regresar a un equipo de bateadores”, dijo Leahy tras el anuncio oficial.

Blake Agnoletto, James Moriarty y Liam Walsh completarán el equipo australiano en Chile, como parte de la representación más numerosa de ese país a nivel de campeonatos mundiales desde 2017: un total de 18 integrantes en medio fondo y velocidad.

“Espero con ansias llegar al final de la preparación con mis compañeros y tener nuevamente la oportunidad de luchar por medallas con ellos al más alto nivel. Estamos todos muy emocionados de volver a estar juntos entrenando y preparándonos adecuadamente para un evento importante, por primera vez en más de un año”, reflexionó Leahy.

El Mundial de Ciclismo de Pista se realizará en Chile

Australia también anunció un equipo de alto voltaje para la persecución femenina, con las olímpicas Sophie Edwards, Alexandra Manly y Maeve Plouffe (séptimas en París 2024) junto a Claudia Marcks y Alyssa Polites.

Pero la presencia de riders australianos estelares en Chile no se limitará a la resistencia. En velocidad, destaca Leigh Hoffman como campeón mundial por equipos en 2022 y bronce en la misma modalidad en París 2024; sumado al debut de Tayte Ryan, que fue tricampeón mundial junior. En damas, en tanto, se anuncia el regreso de la experimentada Kristine Perkins, campeona mundial por equipos en 2007.

Grandes ciclistas en Chile

Entre los anuncios de ciclistas nominados para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI Santiago 2025 también destaca Irlanda, que encabezará un plantel de seis integrantes con la campeona europea en eliminación Lara Gillespie.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos volverá a la escena de la mano de su máxima figura, Mohamed Al Mutaiwei, que ha destacado en persecución individual con la medalla de plata en el Campeonato Asiático y el oro en la Copa Asiática de Pista.

Entre las figuras confirmadas a la fecha, se encuentra el máximo ganador en la historia de mundiales de pista y pentacampeón olímpico, el neerlandés Harrie Lavreysen, en un listado que también destaca campeones internacionales como Campbell Stewart (Nueva Zelanda), Taky Marie-Divine Kouamé (Francia), Amalie Dideriksen (Dinamarca), Kevin Quintero (Colombia), y el primer ciclista que baja de los 9 segundos en 200 m, el británico Matthew Richardson.

De esta manera, el Mundial de Ciclismo de Pista que se desarrollará en el Velódromo de Peñalolén comienza a llenar su catálogo de estrellas, entre más de 300 representantes de 45 países. Las entradas están a la venta a través del sistema Ticketplus.

