Este miércoles el alemán Alexander Zverev (3° del ATP) fue descalificado del ATP de Acapulco luego de una conducta agresiva contra el juez de silla.

El tenista germano agarró a raquetazos la silla del referee, luego de perder junto al brasileño Marcelo Melo en la primera ronda del torneo de dobles frente al británico Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Heliovaara por 6-2, 4-6 y 10-6.

Fueron tres golpes tras lo cual se sentó. Pero su ira pudo más y se volvió a parar para gritarle que había "arruinado el maldito partido" y pegarle un raquetazo más.

Tras conocer la sanción, Zverev se disculpó a través de sus redes sociales: “Es difícil expresar con palabras lo mucho que lamento mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer".

"Me he disculpado en privado con el juez de silla porque mi arrebato hacia él fue incorrecto e inaceptable, y sólo estoy decepcionado conmigo mismo”, explicó el alemán.

Luego, lamentó: “No debería haber ocurrido y no hay excusa. También me gustaría pedir disculpas a mis seguidores, al torneo y al deporte que amo".

"Como saben, lo dejo todo en la cancha. Ayer dejé demasiado. Me voy a tomar los próximos días para reflexionar sobre mis acciones y cómo puedo asegurarme de que no vuelva a ocurrir. Lamento haberlos defraudado”, finalizó.

Uno que se refirió posteriormente a la conducta de Zverev fue el ex número uno del mundo, Andy Murray: “No fue bueno. Fue peligroso, imprudente”.

“Obviamente entiendo que muchos jugadores, atletas en muchos deportes, pueden sentirse muy frustrados. Ciertamente, yo mismo, no siempre he actuado de la manera que me gustaría en el court. Ciertamente no reclamo ser un ángel, pero evidentemente no puedes estar señalando con tu raqueta de tenis al árbitro varias veces”, sostuvo.