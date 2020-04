WrestleMania 36 | Cartelera, horario y dónde ver en vivo el gran evento de la WWE con su formato especial por el coronavirus

Este fin de semana y de manera increíble, la WWE ha seguido con sus planes a pesar de la emergencia sanitaria en el mundo y desarrollarán con normalidad -más o menos- el gran evento anual: WrestleMania 36.

El evento ppv no ha cedido ni a la presión popular ni menos a las condiciones en el mundo por el coronavirus y su líder, Vincent McMahon, le ha dado el vamos a pesar de todo.

Claro que no será igual que en otros años, ya que por primera vez se realizará en dos noches y con algunas peleas grabadas, además de que será sin público.

La cartelera también ha sufrido por el Covid-19, ya que Roman Reigns avisó que no estará este año y se presume que es para no arriesgarse al virus, considerando que el luchador ha sufrido por la leucemia.

Reigns debía enfrentar a Goldberg por el título universal, pelea que aún no tiene al reemplazante. Aún así son varias las figuras que estáran este año: Seth Rollins, John Cena, The Undertaker, Edge, Rhea Ripley, entre otros.

Esta es la lucha que todo mundo quiere ver en #WrestleMania ��������



¿A quién apoyas?

��RT para @EdgeRatedR

❤ FAV para @RandyOrton pic.twitter.com/yvTFj3xJeC — WWE Español (@wweespanol) April 1, 2020

Días y hora: ¿Cuándo será WrestleMania 36?

WrestleMania 36 se realizará el sábado 4 y domingo 5 de abril a las 20:00 horas de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo y online WrestleMania 36?

Podrás ver el WrestleMania 36 en vivo y por TV en Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

Además puedes seguir online en el servicio por streaming de pago: WWE Network y Fox Play.

En el show rojo quedaron todas las cartas puestas sobre la mesa antes de #WrestleMania 3⃣6⃣. No te puedes perder el #Top �� de #WWERaw de esta semana con las voces de @lavozcabrera, @marceloatwwe y @jerrysotowwe ������ pic.twitter.com/84wNU4GVvB — WWE Español (@wweespanol) April 1, 2020

¿Cuál es la cartelera del WrestleMania 36 de la WWE?

Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Drew McIntyre por el título de la WWE,

- Goldberg (c) vs. luchador por confirmar por el título universal.

- Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair por el título femenino de NXT.

- The Undertaker vs. AJ Styles (con Luke Gallows y Karl Anderson) en un Boneyard Match

- Kevin Owens vs. Seth Rollins

- The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Austin Theory y Angel Garza (con Zelina Vega) por los títulos en parejas de Raw

- Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler por el título femenino de Raw

- Edge vs. Randy Orton en una lucha de último hombre en pie

- John Cena vs. ‘The Fiend’ Bray Wyatt en un Firefly Fun House Match

- Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans por el título femenino de SmackDown

- Sami Zayn (c) (con Shinsuke Nakamura y Cesaro) vs. Daniel Bryan (con Drew Gulak) por el título intercontinental

- Elias vs. King Corbin

- The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) (c) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross por los títulos en parejas de la WWE

- Otis vs. Dolph Ziggler

- The Miz y John Morrison (c) vs. The New Day vs. The Usos por los títulos en parejas de SmackDown.

- Aleister Black vs. Bobby Lashley