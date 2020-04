Ver EN VIVO WrestleMania 36, el gran evento de la WWE 2020

Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Drew McIntyre Título de la WWE

Goldberg (c) vs. Braun Strawman Título Universal WWE

Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair Título Femenino NXT

The Undertaker vs. AJ Styles Boneyard Match

Kevin Owens vs. Seth Rollins

The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Austin Theory y Angel Garza (con Zelina Vega) Título en parejas RAW

Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler Título Femenino RAW

Edge vs. Randy Orton Último hombre en pie

John Cena vs. ‘The Fiend’ Bray Wyatt Firefly Fun House Match

Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans Título Femenino SmackDown

Sami Zayn (c) (con Shinsuke Nakamura y Cesaro) vs. Daniel Bryan (con Drew Gulak) Título Intercontinental WWE

Elias vs. King Corbin

The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) (c) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross Título en parejas WWE

Otis vs. Dolph Ziggler

The Miz y John Morrison (c) vs. The New Day vs. The Usos Título en parejas SmackDown