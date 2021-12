La WWE tendrá acción este fin de semana con un imperdible evento que marcará el comienzo del año 2022. En un PPV inédito hasta ahora la mayor empresa de entretenimiento deportivo nos dará la bienvenida con el show “WWE Day 1” desde el State Farm Arena de Atlanta.

La jornada tendrá en total ocho enfrentamientos, de ellos, cinco serán por diversos títulos de la WWE, como el enfrentamiento por el Campeonato Universal entre Roman Reigns y Brock Lesnar o la lucha fatal de cuatro esquinas por el Campeonato de la WWE entre el campeón Big E, y los retadores Seth Rollins, Kevin Owens y Bobby Lashley.

Sin embargo, la noche de wrestling también tendrá otros enfrentamientos como el combate por el título femenino de Raw entre Becky Lynch y Liv Morgan y la pelea en parejas por el título de SmackDown entre “The Usos” y “The New Day”.

Sin duda será un tremendo PPV de lucha libre que espera darle una gran bienvenida al año 2022, revisa a continuación, la cartelera completa de WWE Day 1.

Cartelera WWE Day 1:

Campeonato Universal de la WWE: Roman Reigns vs Brock Lesnar

Campeonato de la WWE: Big E vs Seth Rollins vs Kevin Owens vs Bobby Lashley

Campeonato femenino de Raw: Becky Lynch vs Liv Morgan

Campeonatos por parejas de SmackDown: The Usos (Jimmy & Jey Uso) vs The New Day (King Xavier & Kofi Kingston)

Campeonatos por parejas de Raw: RK-Bro (Randy Orton & Matt Riddle) vs Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford)

Edge vs The Miz

Drew McIntyre vs Madcap Moss

Kick-Off: Cesaro y Ricochet vs Sheamus y Ridge Holland.

Día y hora: ¿Cuándo y a qué hora comienza WWE Day 1 2022 ?

WWE Day 1 2022 será este sábado 1 de enero a partir de las 21:00 de Chile con el kickoff, mientras que la cartelera estelar comenzará a la 22:00 horas.

Televisión: ¿Dónde ver en vivo WWE Day 1 2022?

WWE Day 1 2022 será transmitido por Fox Sports 1 y Star Action, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Star Action

VTR: 479 (SD) - 812 (HD)

DIRECTV: 561 (SD) - 1561 (HD)

ENTEL: 290 (SD)

CLARO: 282 (SD) - 782 (HD)

GTD/TELSUR: 275 (SD) - 276 (HD) - 805 (HD)

MOVISTAR: 648 (SD) - 930 (HD)

TU VES: 272 (SD)

ZAPPING: 84 (HD)

ONLINE: ¿Dónde ver por streaming WWE Day 1 2022?

Para ver el evento por streaming puedes hacerlo a través de WWE Network o por STAR+.