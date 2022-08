US Open | ¿Cuándo es el próximo Grand Slam y quién transmite el torneo?

Este domingo se realizará la gran final del ATP Masters 1000 de Cincinnati entre el griego Stéfanos Tsitsipás (7°) y la gran sorpresa del certamen norteamericano, el croata Borna Coric (152°), en un encuentro que coronará al ganador del último gran torneo previo al Grand Slam estadounidense.

El US Open busca coronar una para nada normal temporada en el ATP Tour, donde se vivieron varios momentos curiosos y polémicos desde su inicio en Australia, aquel Grand Slam no permitió la participación de tenistas no vacunados -situación similar ocurre ahora en EE.UU-como el serbio Novak Djokovic o el veto de Wimbledon a tenistas de origen ruso y bielorruso, como Daniil Medvedev o Andrey Rublev, entre otros.

Si bien el Masters de Cincinatti suele ser calificado como el certamen más importante previo al US Open, lo cierto es que despues se desarrollará el Abierto de Winston-Salem, torneo que tendrá actividad entre el 21 y 27 de agosto y que contará con participación chilena, durante los días anteriores se bajó Cristian Garín, pero uno que volverá a ver acción en este torneo será Alejandro Tabilo. “Jano” en la primera ronda del torneo ATP 250 enfrentará a un vencedor de la qualy.

Así que con Tabilo en cancha y con Garin fuera, Winston-Salem espera servir como previa definitiva al US Open, certamen cuya fecha de inicio y transmisión, te invitamos a conocer a continuación.

¿Cuándo es el próximo Grand Slam y quién transmite el torneo?

El próximo Grand Slam del Circuito ATP será el US Open, torneo que tiene fecha de inicio el próximo 29 de agosto con la primera ronda del certamen y cuya jornada de cierre se dará el 11 de septiembre con la final masculina.

Todo el US Open 2022 podrás disfrutarlo a través de las señales de ESPN por televisión y a través de STAR+ de manera online y en vivo.