¡Rumbo al título! Vicente Luque regresa a UFC para enfrentar a Michael Chiesa

La aventura de los chilenos en el UFC volverá a escribir un nuevo capítulo en el mes de agosto. Si ayer confirmábamos el regreso de Ignacio Bahamondes, este martes se concretó la vuelta de Vicente Luque en su lucha por alcanzar el cinturón de peso wélter.

El chileno-brasileño vuelve a subir al octágono más importantes de las artes marciales mixtas con la ilusión de conseguir un triunfo que lo deje más cerca del título de posee Kamaru Usman. Pero para ello, tendrá que superar a un duro rival.

Según confirmó el propio Luque a través de sus redes sociales, su regreso se llevará a cabo el próximo 7 de agosto ante el peligroso Michael Chiesa en el evento UFC 265. La pelea ya está pactada tras el acuerdo entre ambas partes y solo resta que suban a la jaula a buscar su oportunidad titular.

Luque buscará seguir aplastando a sus rivales en UFC. Foto: Getty Images

El Silent Assassin, instalado como el quinto mejor peso wélter del UFC en el ranking oficial, se verá las caras ante un luchador peligroso para su estilo. Y es que el chileno-brasileño disfruta de la pelea de pie, pero ante él estará un experto en el piso.

No obstante, Luque no teme ir a pelear al ground and pound. De hecho, su último triunfo fue a lo grande y vía sumisión ante Tyron Woodley, el ex campeón de la división. Una advertencia que llamó la atención de su rival.

Por su parte Chiesa llega al choque con el luchador después de haber subido de categoría y estar en una racha de cuatro peleas, con un invicto en el peso wélter y que lo tienen en el sexto lugar del ranking.

Con esto, tanto Bahamondes como Luque verán acción en el mes de agosto, lo que ilusiona a los amantes de los deportes de contacto en nuestro país.