Novak Djokovic (1º de la ATP) busca un nuevo título para su glorioso palmarés, porque está en las semifinales del Masters de Turín, donde este sábado se verá las caras con el alemán Alexander Zverev (3º), por el paso a la final.

Al serbio le preguntaron en Italia si está abierto a inscribir nuevas paradas en su calendario, por ende le consultaron si está dispuesto a regresar a Sudamérica, y Nole sorprendió con sus dichos.

"Me gustaría jugar en Sudamérica, ya sea en algún torneo o una exhibición", dijo sinceramente el mejor del mundo en la actualidad.

¿Se abre la opción para el ATP de Santiago? Djokovic fue enfático en indicar que "tuve momentos fenomenales cuando estuve allí en Brasil, y también en Argentina y Chile jugando exhibiciones, y por supuesto los Juegos Olímpicos".

"Pero no he jugado ningún torneo oficial allá, la mayoría son en arcilla. No es Sudamérica, pero sí he jugado en México. De todos modos me gustaría ir, porque sé que hay muchos fanáticos del tenis en Sudamérica", expresó.

Por último, recalcó que "amo la energía que hay allá, la gente, su pasión por la vida, la energía que les dan a los tenistas es fenomenal. Si la pregunta es una invitación, la respuesta es 'sí', y la pregunta es ahora 'cuándo y dónde'".

Sudamérica cuenta con una gira de cuatro torneos en arcilla, con los torneos argentinos de Córdoba y Buenos Aires, el brasileño de Río de Janeiro y el ATP de Santiago, a jugarse a finales de febrero.