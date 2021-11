El tenista griego Stefanos Tsitsipas, número tres del mundo, generó polémica al afirmar que el único gran tenista en la acualidad es Novak Djokovic.

De esta forma, le quitó preponderancia a Rafael Nadal (6° del ATP), quien no clasificó al ATP Finals por primera vez en 17 años y Roger Federer (16° del ATP), quien apenas jugó en 2021.

"Actualmente solo hay un gran jugador: Novak Djokovic. Sigue siendo el mejor del mundo", señaló el griego en entrevista con Bild de Alemania.

"Pero Daniil Medvedev, Alexander Zverev y yo lo seguimos. Podemos convertirnos en los próximos tres grandes. Creo firmemente en ello", añadió.

Tsitsipas también se refirió a las críticas que recibe por acudir al baño después de cada set: "¡No! Mi intención no es perturbar el ritmo de nadie, no es una herramienta táctica. De todos modos, solo me miro a mí mismo y no al oponente. Incluso después de ganar un set 6-0, fui al baño".

Nadal y Federer no han podido destacar este año, entre otras razones, debido a las lesiones que han sufrido, lo que ha aprovechado Novak Djokovic para conquistar tres de los cuatro Grand Slams.