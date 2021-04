Djokovic le contesta a Nadal: "No estoy obsesionado, pero no me cuesta decir que quiero romper el récord de Grand Slams"

Rafael Nadal ofreció una entrevista en la que se diferenció de Novak Djokovic en la manera de abordar sus metas en el tenis. Afirmó que el serbio estaba obsesionado con superar el récord de títulos de Grand Slam.

“Djokovic está más obsesionado que yo en este aspecto, más centrado en ello, Y lo digo en el buen sentido. Veo que está todo el tiempo hablando de los récords", señaló.

Luego, afirmó: "No es la manera que yo tengo de entender mi carrera. Yo tengo una ambición saludable. Eso no quiere decir que no sea ambicioso porque entonces no estaría en la posición en la que me encuentro hoy. Simplemente es un tipo de ambición diferente a la de Novak”.

Novak Djokovic no tardó en responder: "No puedo hablar en su nombre porque no sé cómo piensa, pero Rafa tiene derecho a opinar de lo que sea. En esta ocasión ha hablado de los récords. Personalmente, no siento que me obsesione con nada en esta vida. Simplemente siento que es pasión y deseo enorme de seguir creciendo como tenista. Soy una persona que siempre quiere conseguir sus objetivos y nunca he tenido problemas a la hora de verbalizarlo".

Djokovic dice que Rafa es el rival más importante que tiene en el circuito (Getty)

"Nunca me ha costado decir que quiero romper el récord de Grand Slams o alcanzar un objetivo determinado. No es malo. Desde que era pequeño no temía a la hora expresar mis objetivos: quería ser número uno del mundo y ganar Grand Slams. Por supuesto, esos objetivos están creciendo y cuando consigues uno ya tienes ganas de conseguir otro. Ese es el camino, como el que tiene Rafa", sostuvo.

Djokovic, quien tiene 18 títulos de Grand Slam, dos menos que Federer y Nadal, continuó: "Todo es cuestión de percepción e interpretación de lo que uno dice. Respeto muchísimo a Rafa, probablemente más que a cualquier otro jugador del circuito. Es el mayor rival que he tenido en el tour. Todo lo que ha logrado, su dedicación por este deporte y su forma de entrenar y de competir me genera mucha admiración. Él sabe qué fuentes de motivación tiene. No puedo entrar en eso".

"He dicho muchas veces en el pasado que mi amor por el tenis es el motivo principal por el que sigo jugando al tenis. Si no me encantara competir no tendría ninguna razón para seguir jugando. Sigo compitiendo porque todavía siento el fuego y las ganas de seguir ganando. Además cuento con el apoyo de los más cercanos. Mientras siga así, seguiré hacia adelante", finalizó.