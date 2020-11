Nicolás Jarry advierte en su regreso a las canchas: “No he parado de trabajar y entrenar. Estoy más motivado que nunca”

Solo quedan unos días para que Nicolás Jarry cumpla con la sanción de 11 meses impuesta por la Federación Internacional de Tenis, tras dar positivo a estanolozol y ligandrol en un control antidoping.

En ese sentido, desde este domingo 15 de noviembre el tenista chileno podrá retomar su carrera profesional. Sin embargo, el camino no será nada de fácil, porque estará sin ránking ATP y deberá disputar Futuros ITF y Challengers para volver a la alta competencia.

Ante esa situación, Jarry conversó con Deportes en Agricultura y expresó que “ha pasado el tiempo volando, por suerte. He trabajado harto y ya casi estamos. Quedan un par de días más para estar libre”.

El tenista está buscando torneo para volver a la alta competencia. (FOTO: Agencia Uno)

Al ser consultado sobre cuáles serán los torneos que disputará en las próximas semanas, mencionó que “aún no tenemos nada. Con todo lo de la pandemia el calendario para el otro año no está definido y ahora hay un par de torneos en Sudamérica donde estamos viendo la alternativa de una invitación”.

“Pedí una invitación al challenger de Guayaquil y me dijeron que no. Espero a la respuesta de Lima para poder jugar la qualy la próxima semana. Si no se me da en los challengers, hay unos futuros en República Dominicana que me pueden servir para llegar con ritmo al próximo año”, agregó.

Pero eso no fue todo, porque también tuvo algunos comentarios sobre tener que volver a comenzar: “Ya tuve varios meses para aceptarlo y estoy más motivado que nunca. Hace un par de años tuve un momento similar donde me fui del ranking (ATP) por una lesión, después de la lesión volví, tuve un año muy malo, me fui del ranking y volví. Me tomó dos años volver, espero sacar una lección de esos dos años y no tardar tanto”.

Finalmente, tuvo algunos comentarios sobre la irregularidad de Cristian Garin, luego del parón por la pandemia del coronavirus, y sentenció que “no pudo volver al nivel que tenía antes de la pandemia. Venía en una racha increíble y mantenerla era muy difícil”.