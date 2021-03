José Luis Clerc alienta a Garin: "En su mirada uno lo ve tímido, yo le digo 'créetela'"

Cristian Garin está entre los 20 mejores tenistas del mundo y viene de ganar el Chile Open, su quinto título personal, pero hay algo que lo tiene intranquilo.

El tenista chileno no ha podido mostrar su mejor nivel en torneos grandes y así le ocurrió en el Masters 1000 de Miami, donde cayó en su debut ante el croata Marin Cilic (45°), luego de comenzar ganando.

El ex 4 del mundo, José Luis Clerc, se refirió al momento del ariqueño y ahondó en su personalidad, que a juicio de él, no le está permitiendo conseguir aún mejores resultados.

"Tuvo muchas posibilidades (ante Marin Cilic), pero no pudo. Hablé con Franco Davín (entrenador de Garin) y me comentaba que es lo que más están trabajando es la parte personal, que se la crea más, en el buen sentido. En su mirada, uno lo ve tímido, que no se la cree", señaló el ex tenista argentino en El Mercurio.

José Luis Clerc fue 4 del mundo en la década de los 80 (archivo)

"Me gustaría ver a un Garin más enérgico. Yo creo que va en camino, porque es un chico muy trabajador. De a poquito, porque tú te das cuenta cómo es en el lenguaje corporal. Hasta le cuesta hablar con la prensa por su timidez. Lo que tú eres dentro de una cancha de tenis, eres en la vida", añadió.

"El día que Garin se la crea, va a tener muchas más posibilidades, no importando la superficie en que juegue. Yo le he mandado muchos mensajes es y le digo 'créetela, entrena duro' y me dice 'eso es lo que quiero, para eso trabajo'", finalizó.