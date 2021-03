Cristian Garín vs Marin Cilic | Ver EN VIVO, ONLINE Y POR TV el debut de Gago frente a Cilic en la segunda fase del Masters 1000 de Miami

El ATP Masters 1000 de Miami es una competencia importante dentro del circuito tenístico mundial. En esta parte del mundo, se destaca mucho sobre otros torneos de menor importancia, y ahora, desde el Hard Rock Stadium, grandes figuras del tenis mundial dan vida a la versión 2021.

Cristian Garín es parte del selecto grupo que juega en la pista dura del Hard Rock Stadium. El chileno estuvo libre la primera ronda del torneo, por lo que su debut será en la segunda fase frente al ex top 3 del mundo Marin Cilic. El croata actualmente es número 45 del ránking ATP, pero no por eso menos difícil en cancha, considerando que su único Grand Slam conquistado fue en el US Open.

Si bien la superficie beneficia al europeo, Gago viene inspirado al torneo ATP: es el actual 20° del mundo, raqueta número uno de Chile y ganó el último abierto que jugó. En la final frente al argentino Facundo Bagnis, se impuso por 6-4, 6-7 y 7-5 para conquistar el Chile Open.

Este es el quinto torneo ATP que tiene como monarca al chileno de 24 años, por lo que el desafío en Miami es destacar en un gran escenario, previo al Abierto de Estados Unidos, Grand Slam que se juega en cancha dura.









Día y hora: ¿Cuándo juegan Cristian Garín vs Marin Cilic por el Masters 1000 de Miami?



Cristian Garín vs Marin Cilic juegan este sábado no antes de las 13:30 horas de Chile.



Televisión: ¿Dónde ver en vivo por TV Cristian Garín vs Marin Cilic?



El encuentro será transmitido por ESPN 2. Revisa aquí tu cableoperador:



ESPN 2



VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

Online: ¿Dónde ver el partido vía streaming?



La transmisión online estará disponible en Tennis TV, ESPN Play y Zapping.