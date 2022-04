El ex tenista y entrenador de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, reconoció que el serbio no pasa por su mejor momento, aunque dice que lo admira por su postura respecto de las vacunas.

El tenista número uno, Novak Djokovic, del mundo no atraviesa por un buen momento, después de la gran polémica que vivió a principios de año al quedar fuera del Australian Open.

El serbio viene de caer en la primera ronda del Master 1000 de Montecarlo e incluso perdió el Top 1° durante algunas semanas, a manos del ruso Medvedev.

Su entrenador, Goran Ivanisevic, reconoce que Nole no está pasando por su mejor momento y que su postura en contra de las vacunas le está afectando.

"¿Cambiar su idea sobre la vacuna? Es su vida y toma sus decisiones, y yo las respeto. Le admiro más todavía porque se ha mantenido en sus convicciones a costa de arruinar su carrera. Es el único en el mundo que se ha mantenido en su postura desde el inicio y lo respeto aún más que antes por ello", señaló.

Sobre su desempeño en Montecarlo, comentó: "No se sentía bien, tuvo algo de fiebre y no estaba al cien por cien para competir. Hace tres semanas no podía competir aquí por las restricciones, y eso hizo que fuera muy difícil prepararse mentalmente".

"No esperábamos hacer nada espectacular en este torneo, nuestro objetivo es Roland Garros", añadió.

Goran tiene fe en que Djokovic recuperará su mejor nivel: "Es uno de los mejores jugadores de la historia del tenis y estos jugadores siempre encuentran el modo de ganar y superar sus problemas. Encontrará una salida gracias a su perseverancia".

"El año pasado también empezó mal cuando acabó perdiendo aquí con Evans, pero luego empezó a jugar bien en Roma y terminó ganando en Belgrado y Roland Garros, así que no estoy preocupado", finalizó.