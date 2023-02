Este domingo conoceremos al nuevo campeón de la NFL. En el State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, Kansas City Chiefs enfrenta a Philadelphia Eagles para protagonizar el Super Bowl LVII y, para animar la previa y acortar la espera, en Redgol repasamos lo que fue la edición pasada del evento que todos los años acapara las pantallas del mundo.

¿Quién es el actual campeón de la NFL? Así fue el Super Bowl LVI

El Super Bowl LVI fue protagonizada en cancha por los Angeles Rams, campeones de la Conferencia Nacional y los Cincinnati Bengals, en su condición de monarca de la Conferencia Americana.

El partido se disputó el 13 de febrero de 2022 con un marcador final de 23 a 20 a favor de los Rams en un partidazo que se jugó en el Sofi Stadium de la ciudad de Inglewood, en California.

El show del medio tiempo, en tanto, fue animado por grandes exponentes del rap entre los que se cuentan Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent.

Además, se dieron a conocer los trailer de Doctor Strange and the Multiverse of Madness que se estrenó el pasado 6 de mayo, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder que hizo lo propio el 1 de septiembre y Moon Knight que debutó el 30 de marzo del año pasado.

Millones de espectadores

Según informó la NBC, la final celebrada en 2022 alcanzó los 112 millones de espectadores; un aumento del 13% en comparación con el público que lo sintonó en el 2021.

En el Sofi Stadium, en tanto, también sacaron cuentas alegres, ya que se pudo ocupar el 100% del aforo, repletando las 70.000 butacas que lo componen, a diferencia del Super Tazón del año 2020, donde, por temas de pandemia, sólo pudo asistir el 30% del total de capacidad.