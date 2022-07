Golden State Warriors vs San Antonio Spurs | Ver EN VIVO por TV y ONLINE la NBA Summer League

Este domingo continuará la NBA Summer League. El torneo que tiene como objetivo dar oportunidades a los jugadores novatos (mínimo 3 años de profesional) de ganarse un contrato profesional en sus respectivos equipos para la temporada que se avecina, tendrá actividad con los San Antonio Spurs y los Golden State Warriors desde Las Vegas.

Ambas escuadras vienen de caer en su estreno en esta competición, por lo que necesitan sumar una victoria de cara a los siguientes encuentros de esta liga.

Los San Antonio Spurs de Joshua Primo tuvieron su debut en este torneo el pasado viernes 8 julio, donde caerían por un marcador de 99-90 ante los Cleveland Cavaliers.

Mientras que los Golden State esa misma jornada, pero más tarde no pudieron hacer frente a los New York Knicks y sucumbieron por un expresivo 88-101 ante Feron Hunt y compañía. No obstante, la actuación del escolta de los Warriors, Moses Moody, se robó todos los flashes, al convertir 34 puntos, cinco rebotes y tres asistencias en 27 minutos de acción.

Este y otros duelos de la NBA Summer League podrá ser visto completamente en vivo y en directo por las señales de ESPN, te invitamos a continuación, a revisar la programación del duelo entre Warriors y Spurs.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Golden State Warriors vs San Antonio Spurs?

Golden State Warriors vs San Antonio Spurs juegan este domingo 10 de julio a las 19:30 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a los Golden State Warriors vs San Antonio Spurs?

El partido será transmitido por ESPN 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a los Golden State Warriors vs San Antonio Spurs?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.