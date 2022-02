El histórico tenista español se refirió a las polémicas imágenes que dejó el alemán Alexander Zverev tras ser expulsado del Abierto Mexicano de Tenis y apuntó que "tengo buena relación con Alexander y lo siento por él, pero no se puede actuar de esa manera y es consciente de eso".

Tremenda polémica desató recientemente el tenista alemán Alexander Zverev en el Abierto Mexicano de Tenis. Y es que tras perder en dobles junto a Marcelo Melo desató toda su rabia en contra del juez del partido e hizo añicos su raqueta en contra de la silla desde donde el réferi ve las acciones.

Situación que le costó al número tres del mundo no solo su expulsión del ATP de Acapulco, sino que también ha significado que le lluevan las críticas de parte de fanáticos y distintas personalidades de la disciplina, y recientemente fue Rafael Nadal quien sacó la voz al respecto.

Después de avanzar a los cuartos de final del certamen, el histórico deportista español habló en conferencia de prensa y señaló que “es un acto desafortunado y lo siento por él. Tengo buena relación con Alexander, pero creo que se merece la sanción porque no se puede actuar de esta manera y él es consciente".

Tras eso, el actual número 5 del ranking ATP destacó la importancia de que Zverev pueda aprender la lección. "Ojalá que le sirva de aprendizaje para él y para los otros jóvenes que a veces pierden un poco los nervios en la pista”, indicó.

Con respecto a la expulsión del germano de la competencia, Rafa indicó que “es lógico que la organización que rige nuestro deporte se haga respetar y haga respetar a los jueces de silla y al tenis en general. Hay que parar algún tipo de actitudes que se han puesto de moda”.

“Entiendo la frustración y que en un arrebato se pueda romper la raqueta, no me gusta, pero no lo critico. Pero faltar el respeto de manera desmedida a los jueces y árbitros es otro mundo donde sí creo que la organización se debe hacer fuerte”, apuntó.

“No es sólo un tema de faltar el respeto, es que la imagen de Alexander está en el mundo, ahora todo corre como la pólvora y hay millones de niños que están desarrollando su actitud y debemos de dar un mínimo de ejemplo”, complementó el español de 35 años.

Después, continuó agregando que “lo que ha hecho Sascha es una excepción y como todo el mundo comete errores, creo que hay que perdonarle sin ninguna duda y seguro que aprenderá. Pero somos deportistas de un juego muy popular y hay que ir con cuidado, dicho esto, entiendo que haya frustración, pero tiene que haber límites”.

Para finalizar se refirió al castigo que recibió el alemán, y advirtió que “no soy nadie para opinar. La ATP tiene que tomar las medidas que considere oportunas según lo que quieran que sea este deporte y que tipo de ejemplo quiere dar a los niños. Depende de cuáles tomen, estás cosas se repetirán o no".

"Como compañero, a Zverev le deseo lo mejor, y que no sea muy grave la sanción, pero como deportista y seguidor del deporte estás cosas no se pueden repetir, hay que mantener unos valores positivos para que esté posicionado donde debe. Tenemos que hacernos respetar”, concluyó.