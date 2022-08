Novak Djokovic hizo oficial su ausencia del US Open, debido a que no puede entrar a Estados Unidos por no estar vacunado contra el Covid-19. De esta manera, se esfuma su chance de igualar a Rafael Nadal este año como el tenista con más títulos de Grand Slam.

Novak Djokovic se baja del US Open por no poder entrar a Estados Unidos: "Esperaré la oportunidad de competir nuevamente"

Lo que parecía un secreto a voces, se hizo realidad. Novak Djokovic no participará del US Open, el último Grand Slam del año, debido a que es imposible su entrada a Estados Unidos al no estar vacunado contra el Covid-19.

Tanto Nole como su equipo técnico, encabezado por el croata Goran Ivanisevic, confesaron cuando se coronó campeón en Wimbledon su pesimismo sobre la participación del serbio en la gira americana, lo que tuvo su punto cúlmine esta jornada.

A pesar de que a Djokovic no le importaba perderse los Masters 1.000 de Montreal y de Cincinnati, su esperanza estaba en poder disputar el tradicional certamen en New York. Sin embargo, no será posible verlo en Flushing Meadows.

"Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el US Open. Gracias por sus mensajes de amor y apoyo", comentó en sus redes sociales haciendo oficial el anuncio.

De todas maneras no se mostró molesto. "¡Buena suerte a mis compañeros jugadores! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Hasta pronto, mundo del tenis!", agregó.

La idea de Nole era jugar en Estados Unidos para buscar la marca de los 22 Grand Slams que tiene Rafael Nadal. De hecho para muchos, con la baja de Djokovic, el español se presenta como el gran favorito junto a Daniil Medvedev, defensor de la corona.