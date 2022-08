En Estados Unidos cambiaron las cosas e informaron que, desde ahora, los vacunados y no vacunados contra el covid-19 tendrán los mismos derechos. Eso le abre una ventana al tenista serbio ex número uno del mundo para meterse en el torneo tras tener que bajarse por esa razón, pero espera confirmación oficial del certamen.

¡Se abre una ventana! Novak Djokovic podría jugar el US Open debido a nueva política estadounidense por la vacunación contra el coronavirus

Más que conocidas han sido las varias polémicas que ha protagonizado Novak Djokovic (6º ATP) con respecto a su decisión de no vacunarse contra el coronavirus, lo que le ha impedido jugar importantes torneos como el Australian Open y que ahora podía marginarlo del US Open, pero se abrió una ventana.

El tenista serbio, que dejó de ser el número uno del mundo en el Ránking ATP hace ya varias semanas, no estuvo presente en el primer Grand Slam del año y su participación en el cuarto y último estaba en duda, pero un cambio en las políticas sobre la vacunación contra el covid-19 en suelo estadounidense abren la ilusión.

Y es que el Centro de Control de Enfermedades del Gobierno de Estados Unidos dio a conocer que, desde ahora, tanto aquellas personas que estén vacunadas como las que no lo estén tendrán los mismos derechos y no podrán ser tratados de manera diferente, y Nole sonríe.

Esto porque gracias a esta medida al ganador de 21 Grand Slams se le abre una posibilidad para ingresar al país norteamericano y disputar sin problemas el Abierto de Estados Unidos, algo para lo que se ha seguido preparando con toda la normalidad.

Djokovic ha continuado con sus entrenamientos rutinarios mientras aguarda que desde la organización del US Open hagan oficial que podrá participar sin problemas, algo que ya había pasado anteriormente.

El certamen estadounidense ya había señalado que el serbio de 35 años se encontraba instalado en el Main Draw, pero también habían dejado claro que iba a respetar al pie de la letra la postura del gobierno sobre los extranjeros que no estén vacunados.

Así, ahora solo falta que se confirme de manera oficial que Novak Djokovic podrá estar en el US Open 2022, donde su decisión de no estar vacunado contra el coronavirus ya no debería traerle problemas para ingresar a Estados Unidos.

Fuera de Canadá, y ahora de Cincinnati

El mundo del tenis se llena de ilusión de solo pensar en que Novak Djokovic podrá decir presente en el US Open, aunque la cuota amarga la puso la noticia que detalla que no correrá con la misma suerte en el Masters 1000 de Cincinatti.

En un comienzo Nole era parte del listado de entrada del certamen que arranca este sábado 13 de agosto, pero finalmente sucederá lo mismo que le ocurrió para el Masters de Canadá, que termina este domingo 14, y tampoco podrá jugarlo. Su puesto será utilizado por el estadounidense Brandon Nakashima.

Bajo ese contexto, si finalmente Nole logra meterse en el último Grand Slam de la temporada lamentablemente llegará sin ritmo de competencia en el cuerpo ya que no ha visto acción desde el 10 de julio, cuando venció a Nick Kyrgios en la gran final de Wimbledon.