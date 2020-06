"No tienes que quemar y robar": ex estrella de la NBA Dennis Rodman en contra de las protestas por el asesinato de George Floyd

La ex estrella de los Chicago Bulls, Dennis Rodman, siempre ha sido sinónimo de polémica y así lo demostró en The Last Dance, el documental deportivo más visto del último tiempo donde se mostró su caótica personalidad que hoy lo tiene nuevamente en el ojo del huracán tras criticar la violencia con que la gente está protestando por el brutal asesinato de George Floyd a manos de la policia de Minneapolis.

"Tenemos demasiados problemas en este momento. Esta es una mala situación en este momento, pero todos podemos unirnos y tratar de ayudarnos mutuamente a superar esta situación", reflexionó Rodman a través de un video de Instagram TV.

Si bien la ex estrella de la NBA pareciera estar de acuerdo con el fondo de las protestas, es la forma la que opina que no es correcta debido a la violencia con que los manifestantes están tomándose las calles de Estados Unidos para pedir justicia por George Floyd.

Dennis Rodman, ex estrella de los Chicago Bulls, se mostró en descuerdo por la violencia de las protestas por el asesinato de George Floyd

"¿Por qué estamos saqueando? ¿Por qué estamos robando? ¿Por qué estamos creando más problemas, más problemas? Esta es una mala, mala situación. Pero el hecho de que vas a protestar, protesta de la manera correcta. No tienes que ir y quemar cosas, robar cosas, quemar cosas y cosas así", aseguró Rodman en el video que ya lleva más de 500.000 reproducciones.

"Rest In Power George Floyd (descansa en poder, George Floyd"), escribió el nacido en Trenton como captura de su mensaje, y agregó: "por favor, Estados Unidos detengamos los disturbios y todos unámonos. ¡¡Manténganse a salvo!! Mucho amor", finalizó.

Como era previsible, las palabras de Rodman causaron miles de reacciones, no sólo de quienes le agradecen por "sacar la voz", sino de quienes aseguran que el ex basquetbolista se ha vendido al sistema y tiene intereses creados que le impiden defender a un ser humano brutalmente asesinado por la policia.