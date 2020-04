Nicolás Jarry relata su imperdible anécdota con Roger Federer: "Se me acercó y me dijo que siga metiéndole porque ya va a llegar"

Nicolás Jarry estuvo a punto de lograr su primer torneo ATP el 25 de mayo de 2019. El tenista chileno cayó por 6-3, 3-6 y 7-6 en la final del ATP de Ginebra ante el alemán Alexander Zverev.

Tras este torneo, el Príncipe se dedicó a preparar su participación en el Grand Slam de Roland Garros. Después de un entrenamiento, Jarry se topó con nada más ni nada menos que Su Majestad, Roger Federer.

"Sí, esun crack. Yo estaba esperando para irme al departamento después de entrenar y él venía llegando en la tarde todo relajado y saludando a todos. Me saluda y me dice 'uuy duro partido, pero tranqui, estás jugando bien, muy buena semana, sigue metiéndole y ya va a llegar'", comenzó contando Jarry a Séptimo Game por RedGol.

Finalmente, Jarry fue campeón del ATP de Bastad, Suecia

"Yo quedé así como... (gesticula). Puede que haya visto el partido, pero que me haya dicho que he jugado bien toda la semana es como... qué onda. La verdad es que estaba jugando muy bien esa semana, había llegado a la final ganándole en dos sets a todos y bueno faltó muy poco, a todos les pasa, por algo me lo dijo demasiado relajado y me dio tranquilidad para seguir metiéndole y meses después se dio", añadió.

Tras su participación en Roland Garros, Jarry por fin pudo alzar su primer torneo ATP en Bastad, Suecia tras vencer 7-6 6-4 al argentino Juan Londero.