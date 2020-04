Nicolás Jarry: “Encuentro que 11 meses por algo de mala suerte es muy injusto, pero dentro de todo decidí aceptarlo”

Nicolás Jarry se mostró mucho más tranquilo, tras conocer la sanción de 11 meses de suspensión por arrojar un doping positivo en un control de rutina. Sin embargo, ahora que sabrá que no podrá volver a la actividad antes del 15 de noviembre, el tenista chileno no ocultó su malestar, pues concidera que tuvo “mala suerte”.

“Encuentro que 11 meses por algo de mala suerte es muy injusto, pero dentro de todo decidí aceptarlo. Ya está todo mucho más claro, estoy mucho más tranquilo”, partió mencionando en radio Agricultura.

Agregó que “feliz de poder contarles a todos que esto fue un mal entendido, que nunca quise hacer trampas ni sacar ventajas. Ahora me puedo concentrar en lo mío. Fueron meses muy duros, pero ya se terminó. Hay un fallo y ahora puedo mirar para adelante”.

Sobre si esta situación marchará sus antecedentes, mencionó que “no me manchó los papeles, puedo decir de dónde salió todo esto y sólo fue mala suerte. Lo que he tratado de aprender en que en todo lo malo pueden haber buenas cosas”.

En la misma línea, complementó que “siempre me cuido, soy muy profesional. Una de las lecciones que saqué es que uno no sabe lo que le trae el futuro”.

Finalmente, expresó su alegría por el apoyo de varios personas, incluído Rafael Nadal. “Me sorprendió y alegró el apoyo de él. Muy temprano, él no tenía los detalles, fue muy valorado por mi parte”.

“Tengo muchas ganas de volver, ya estoy trabajando harto para volver a fondo en noviembre. Hay que dar vuelta la página y usarlo de la mejor forma”, sentenció el tenista chilena.