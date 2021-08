El jueves de la semana pasada el Washington Football Team cayó frente a los Patriots en un partido de pretemporada de la NFL, que estuvo marcado por la participación de Sammis Reyes.

El ex basquetbolista se convirtió en el primer chileno de la historia en jugar un partido de esta competición, lo que incluso llamó la atención en Estados Unidos.

El Washington Post destacó la presencia del deportista nacional y lo elogió por su capacidad física, además de valorar su historia de esfuerzo.

“Tiene el cuerpo de un fisicoculturista, es tan atlético como un ala-pívot y tiene una fortaleza mental que tal vez ni los atletas más duros pueden presumir; cuando tenía 14 años, Reyes vino a Estados Unidos para comenzar una nueva vida. Solo", dice la publicación.

En el artículo también hablan con el entrenador del equipo, Ron Rivera: “Cuando Marty (vicepresidente ejecutivo de personal de jugadores) lo vio, me llamó a mí, a Martin (el gerente general) y a Eric (director senior de personal de jugadores) y hablábamos sobre este jugador de vez en cuando (…) Para ser honesto, me recordó inmediatamente a Jimmy Graham. Piensas en el gran jugador que se ha convertido y empiezas a pensar si es que (Reyes) puede crecer y desarrollarse”.

Finalmente, destacan palabras de Sammis tras su debut, quien asegura que trabaja duro día a día para mejorar: “No soy el tipo de jugador que quiere recriminarse cosas cuando me retire".

"Quiero decir que hice todo lo posible y si es que no funcionó, no fue por falta de esfuerzo; fue por alguna otra cosa. Entonces estoy dándolo todo. Estoy trabajando duro y estoy haciendo todo lo que puedo para ayudar al equipo a ganar…No estoy acá solo para jugar. No estoy contento solo con eso. Quiero ayudar al equipo a ganar”, afirma.