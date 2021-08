La noche del jueves fue histórica para el deporte chileno cuando Sammis Reyes debutó en la pretemporada de Washington Football Team para convertirse el primer nacional en la NFL. Además tuvo una muy buena actuación y espera que esta pretemporada le abra un camino dentro del equipo.

Tras su actuación frente a New England Patriots, el ala cerrada volvió a los trabajos y este domingo habló en conferencia de prensa y dio sus impresiones tras el gran momento vivido. "Me emociona, porque nunca ha habido un chileno en la NFL. De donde vengo no tenemos tantas oportunidades y sé que hay mucha gente que me apoya", apuntó.

El exbasquetbolistas agradece todas las muestras de cariño que recibe a través de las redes sociales. "Me mandan mensajes todos los días y ser capaz de representar a mi país en esta etapa significa el mundo para mí", indicó.

El jugador ofensivo contó lo que significó tener su primera presentación a nivel profesional. "Fue un momento que nunca olvidaré. A la salida me estaban gritando en español y yo supe que era un chileno, me tiró la bandera y la firmé, fue un momento hermoso el tener a un chileno en el estadio conmigo".

Ahora viene el resto de la pretemporada y Reyes solo piensa en ir ganando más espacio y confianza del cuerpo técnico. "Gané confianza después del primer juego y sé que pertenezco acá. Fue increíble. Fue una bendición. He trabajado tan duro para llegar a este punto, no quiero dar por sentado ni un solo momento. Quiero seguir trabajando", puntualizó.