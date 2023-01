El dos veces campeón mundial prepara su gran asalto a la categoría Elite tras cerrar su ciclo como Sub 23.

Tras una enorme temporada 2022, donde Martín Vidaurre consiguió un bicampeonato del mundo en la categoría Sub 23 del circuito mundial de MTB, el chileno prepara su gran asalto a la categoría Elite, donde tendrá que competir contra los mejores exponentes del mundo de la disciplina.

Sin embargo, no lo hará solo. Y es que el ciclista nacional fichó por uno de los equipos más importantes del ciclismo mundial: Specialized. Vidaurre, de 22 años, firmó por el equipo de fábrica de la prestigiosa marca estadounidense, en donde tendrá la oportunidad de compartir con varios de los mejores ciclistas del orbe.

De esta forma, abandona el equipo Lexware Mountain Bike de Alemania, donde estuvo militando en la categoría juvenil. Ahora, en Elite apuesta todas sus fichas a mejorar su nivel y tener una chance de clasificar a los Juegos Olímpicos de Paris 2024, quizás su meta más clara para los próximos meses.

Y es que no solo va a competir en las fechas del Mundial de la disciplina, sino que también buscará entrar en la prueba de los cinco anillos, donde buscará mejorar su puesto 16 que obtuvo en Tokio 2020.

"Es un equipo que me abre muchas puertas. El 2022 me dediqué a ver dónde iba a correr este año, y si me iba a cambiar de marca iba a ser a algo realmente grande, y que fuese Factory era lo principal. Specialized tiene muy buena comunidad en Sudamérica" expresó el deportista del Team Chile.

Además, agregó que "es lejos una de las marcas más grandes y tiene un equipo con una historia tremenda. Más allá del contrato, es una muy buena oportunidad, las puertas que me abrirá al futuro son tremendas”.