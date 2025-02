En el mundo del ciclismo, pocos nombres alcanzaron el nivel de gloria y reconocimiento que el de este ciclista estadounidense. Conquistó el campeonato mundial, se convirtió en un ícono en su país y dejó una huella imborrable en la historia del deporte.

Sin embargo, lo que parecía un futuro brillante, se desmoronó tras una serie de decisiones fatales que lo llevaron a perderlo todo. El escándalo de dopaje, que sacudió al ciclismo mundial, le costó la carrera y su reputación de forma irrevocable.

Lance Armstrong llegó a la cima del ciclismo internacional a una velocidad arrolladora. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito en Estados Unidos y el mundo.

Su destreza sobre la bicicleta, combinada con una ética de trabajo implacable, lo catapultaron a la fama.

American cyclist Lance Armstrong during Stage 18 of the Tour de France between Monlucon and St-Armand-Montrond in France, 27th July 2001. (Photo by Doug Pensinger/Getty Images)