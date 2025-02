Daniil Medvedev ha sido uno de los nombres más destacados del tenis mundial en los últimos años, pero su 2025 ha comenzado con tropiezos significativos que han generado especulaciones sobre su futuro en el deporte.

El ruso, actualmente número 7 del mundo, sufrió una sorprendente derrota en el ATP de Róterdam ante el italiano Mattia Bellucci, un jugador que llegó a la fase principal del torneo a través de la fase de clasificación.

Esta derrota ocurrió solo unos días después de su shockeante caída ante Learner Tien en el Australian Open, otro torneo en el que el exnúmero 1 del mundo esperaba mejores resultados.

Lo que dijo Daniil Medvedev sobre su retiro

Las feroces derrotas de Medvedev han generado comentarios y especulaciones sobre su posible retiro del tenis.

Pese a ser un campeón del Abierto de EE. UU. en 2021 y un contendiente constante en los torneos más importantes, el ruso no ha logrado levantar un título desde hace casi dos años.

Sin embargo, Medvedev despejó los rumores en una reciente declaración, asegurando que no tiene planes de retirarse por el momento.

“No creo que eso vaya a suceder pronto. Me gusta el tenis, sigo ganando mucho dinero, así que voy a seguir jugando hasta que no pueda más. Si caigo fuera del top 100, entonces no sé… Pero eso probablemente no pasará”, comentó.