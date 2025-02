La teleserie que provocó la agresión que el belga Zizou Bergs le realizó al chileno Cristian Garin durante la serie de Copa Davis puede extenderse más tiempo. Y es que en nuestro país ya advirtieron que no se quedarán tranquilos tras emitir el reclamo formal a la Federación Internacional de Tenis (ITF).

En la Federación de Chile esperan que, como máximo, durante esta semana haya una resolución respecto de la solicitud donde exigen la descalificación del número 61 del ranking ATP, si se toma en cuenta que a finales de este mes se realizará el sorteo del Grupo Mundial I.

En caso que desde la ITF sencillamente no pesquen el requerimiento desde nuestro país, las autoridades del tenis nacional avisaron que tomarán una drástica decisión que puede cambiar para siempre la historia del “deporte blanco”: acudir al TAS.

Chile amenaza con medida radical en Copa Davis

“La Federación de Tenis de Chile se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan en el marco del derecho deportivo, tanto ante la ITF como ante cualquier otro organismo rector competente, en caso de considerarlo necesario”, expuso el organismo en su comunicado.

Bajo esa premisa, ante el silencio impune de ente rector del tenis mundial favorenciendo claramente a Bélgica en Copa Davis, la dirigencia acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza, lo que se considera una situación inédita en el tenis mundial, pues por primerra vez en la historia se acudiría a aquel órgano jurídico.

Mientras en el mundo todavía no pueden creer que el árbitro general portugués Carlos Ramos y el juez de silla español Manuel Franco Ojea decidieran descalificar a Garin ante la clara agresión de Bergs, quien limitó sus comentarios en Instagram ante las amenazas de hinchas chilenos.

Dirigencia chilena acusa a Bergs de “mentiroso”

Mientras tanto, Sergio Elías, presidente de la Federación Chilena de Tenis, conversó con Radio Pauta donde acusó al jugador belga del golpear con mala intención al ariqueño, en base a las declaraciones donde acusó al nacional de “exagerar” el golpe.

“Yo no creo que haya sido intencional, pero me provoca tremenda desilusión que el belga después de 48 horas del hecho, declara que sí comete un error, dice que Garin exageró. Más encima miente, porque dice que Garin podría haber evitado el golpe. Eso me hace cuestionar si fue o no intencional”, expresó.