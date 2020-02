Marcelo Ríos y doping de Nicolás Jarry: "No pongo las manos al fuego por nadie, pero si lo suspenden va a seguir siendo mi amigo"

Marcelo Ríos habló con La Tercera sobre la situación de Nicolás Jarry, quien está suspendido por arrojar positivo en un control antidoping. Por lo mismo, el ex número uno del tenis expresó su apoyo al singlista chileno, pero también advirtió de las graves consecuencias que puede traer si no logra demostra su inocencia.

"Agradecí mucho que el papá me llamara para contarme lo que pasaba. También hablé con Nicolás y me contó su versión. Me acuerdo de cuando hicieron el doping. Llegamos a Madrid ese día, a las 6 de la mañana, y estaban esperando a Garin. Con el examen te encuentran de todo. Cuando yo jugaba, era solo pipí. Ahora también es por sangre. Entonces, tratar de esconder algo es muy difícil y hoy en día te pillan cualquier cosa que quisieras hacer. Me parece una lata. Sé que les hicieron a los dos el examen de doping en la Copa Davis. Y yo no pongo las manos al fuego por nadie. Es super difícil", señaló.

"Yo quiero super harto al Nico y le dije: Vas a seguir siendo el Nico Jarry si te suspenden por cuatro años o lo que sea. Te quiero como amigo, te quiero como jugador y si no jugái nunca más, vas a seguir siendo mi amigo. No puedo saber. Es difícil saber lo que una persona hizo. Yo no estoy diciendo que lo hizo o no lo hizo, él es el único que sabe y se sabrá más adelante. Pero yo, dando la impresión desde afuera, lo veo difícil. Es del que menos podría pensarlo, por su forma de ser. Es metódico, ordenado, muy profesional. Entonces, querer sacar ventaja con una cuestión así, me cuesta creerlo. No me lo imagino de él", agregó.

Pero no se quedó ahí y mencionó que "¿para qué cagarse la carrera por un dopaje? Aparte le pillaron estano, que no se encuentra en una farmacia. Son cosas para los fisicoculturistas y para ganar masa muscular rápidamente. Es una cuestión fuerte y lo encuentro muy raro en Nico. Ojalá salga que fue una equivocación. Yo creo que el castigo va seguro, ojalá sean meses. Si le dan cuatro años, le matan la carrera. Te cagan la vida. Hablé con el Nico y está afectado, y está tratando de demostrar que lo que él dice es verdad y que no cometió ningún error. En un caso así, aunque te castiguen, la idea es quedar con la imagen limpia. Sobre todo, en un país como Chile donde somos tan chaqueteros".

Al ser consultado cómo funciona el dopaje en su época, expresó que "te pasan una hoja que no se entiende ni raja lo que dice. La ATP se maneja mal en ese ámbito. Te pasan una lista donde hay millones de cosas que nunca viste en tu vida. Recuerdo una vez en China en que estaba con la nariz tapada y me iba a comprar algo para destapar sin saber lo que tenía. Es super difícil. Después la agarraron con los argentinos, después con la coca. Se pusieron demasiado drásticos. Una cosa es la vida personal y otra cosa es doparte para sacar ventaja. Lo que pasó con Korda es para sacar ventaja. Justo en un grand slam, que yo podría haber ganado. No es como en el atletismo, donde al segundo le dan el título en esos casos. Ganó siete partidos, llegó a la final como avión. Al mes, jugué con él y le gané. Se dio una controversia. Ahora uno se ríe, pero en sus récords quedó que ganó un grand slam".

Si Ríos consumió alguna sustancia en su época, dijo que "nunca en mi época de tenista. Copete, sí, pero marihuana u otra droga fuerte no, por el doping y porque no me interesaba andar metido en hueás. De cuidarme, no me cuidaba en el sentido de que me saliera algo en el doping. A mí me hicieron doping unas tres veces en toda mi carrera".

Finalmente, sobre Andre Agassi, quien confesó que la ATP lo encubrió por sus dopajes. "Lo pillaron cuatro veces y la ATP lo tapó porque era Agassi y el tenis se iba a la mierda. Yo a la ATP la encuentro la hueá más mierda que existe. Puros gringos metidos. En esa época los masters siempre eran en indoor y cancha rápida para que lo ganara Sampras. Con Bruguera hablábamos de que el Master fuera en una superficie distinta cada año. ¿Y quiénes cagábamos? Los sudamericanos. Yo físicamente cagué a los 26 años porque me reventé. Si yo no medía 1,90… Tenía que jugar a cinco sets, rebotando en cemento tres meses. Es el único deporte que cambia de superficie cuatro veces. Tampoco entiendo que haya dos saques en el tenis. Es como el mulligan en el golf, cuando juegas con los amigos y puedes partir dos veces. Es absurdo. Alguien lo inventó y es mucha ventaja para el hueón que mide 2,14. Estaba viendo a Karlovic, tiene 40 años… ¡Y cuándo se va a retirar, si saca desde un edificio!".

¿Cómo analiza el momento de Christian Garin?

Tengo la suerte de tener un canal que da tenis las 24 horas. Justo vi la semi y la final de Garin. El hueón con el que jugó en semis (Andrej Martin) era más malo que (Jorge) Aguilar. La única diferencia es que Aguilar es negro y el otro rubio de ojos azules. Pero sí, creo que Garin ha mejorado harto y, más que mejorar de golpes, ha mejorado mentalmente. Sí creo que tiene que ser más perro. Por ejemplo, en una corta, Schwartzman le dice “vos sos boludo” y Garin no hizo nada. Yo si fuera Garin, le hubiera respondido “qué te pasa, enano de mierda”. Físicamente, bajó de peso. Está más fuerte, creo que ha sido bueno el trabajo que ha hecho con su entrenador, ¿cómo se llama?