Live Fight Night | Ver EN VIVO y ONLINE el mayor evento de Artes Marciales Mixtas en Chile

Este 21 de noviembre a las 21:30 horas, se realizará el evento de MMA chileno, Live Fight Night (LFN) que será transmitido por las distintas señales de CDF y sus plataformas digitales.



El evento será al más puro estilo UFC respetando todos los aspectos técnicos y profesionales. El show contará con seis imperdibles combates dentro de la jaula del octágono con grandes atletas chilenos. Actualmente las Artes Marciales Mixtas son el segundo deporte con mayor crecimiento en todo el mundo, tienen cerca de 300 millones de fanáticos y cada día la cifra aumenta.



La MMA ha comenzado a tener más notoriedad en el último tiempo en Chile con la reciente llegada de Ignacio Bahamondes a la UFC y la participación de Diego Rivas hace algunos años. Gonzalo Egas, presentador y Director Deportivo de LFN comentó que buscan llevar a todos los fanáticos un show de peleas atractivo, siguiendo los estándares de UFC, además de mostrar este deporte a quienes aún no conocen las peleas dentro de la jaula.



Dentro de las seis peleas se disputarán tres cinturones, donde destacan los combates de José Ferreira vs Hugo Oyarzún por el título de las 145 libras. Además de la pelea que disputarán el título de las 135 libras entre Eduardo Torres vs Gastón Manzur, para finalizar habrá un combate femenino con la mejor exponente nacional, Jennifer González.



Día y hora: ¿Cuándo será el evento Live Fight Night?



El evento Live Fight Night será este sábado a las 21:30 hrs.

Gonzalo Egas Director deportivo de LFN, promete una jornada llena de acción. (Foto: CDF)

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo y quién transmite por TV Live Fight Night?

Live Fight Night será transmitido por CDF Básico, CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:



CDF Básico

VTR: 46 (SD) (Santiago)

DTV: 632 (SD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 484 (SD)

TU VES: 505 (SD)

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online Live Fight Night?



Si buscas un link para ver en vivo Live Fight Night, podrás hacerlo en la Estadio CDF y CDF GO.