LeBron James sigue haciendo y deshaciendo en la NBA. Pese a sus 38 años y a un par de temporadas para el olvido con los Lakers, el jugador de dos metros y seis centímetros sigue su conteo imparable para batir el récord de Kareem Abdul Jabaar como el máximo anotador en temporada regular de la historia.

Pero no solo eso, sino que además ha hecho competitivo a un equipo de Los Angeles que está invicto en este 2023 y ya suma cuatro triunfos al hilo, acercándose a puestos de Playoffs pese a una pésima primera parte de la temporada, donde acumularon dos triunfos y ocho derrotas.

Sin embargo, los ojos de LeBron están más allá y mediante una entrevista anunció su próximo gran desafío en la recta final de su carrera: jugar con su hijo Bronny James. Si bien se trataba de un secreto a voces, hasta ahora James no había señalado oficialmente que se trataba de una intención seria.

En una conversación con ESPN, el King detalló sus planes. "Necesito saltar a la pista con mi hijo, quiero estar en la pista con Bronny. O con el mismo equipo o en un partido contra él. No me refiero a que hagamos uno para uno en un partido, pero me encantaría hacer algo al estilo Ken Griffey Sr. y Junior. Sería ideal, sin duda", detalló.

"Le pregunté cuáles son sus aspiraciones y dice que quiere jugar en la NBA así que, si quiere hacerlo, tiene que trabajar para ello. Yo ya estoy aquí, solo le estoy esperando", manifestó.

Bronny responde con tremenda volcada

Sin embargo, llegar a la NBA no es fácil y primero tiene que ser elegido por un equipo. Bronny podría ser drafteado en el 2024, una vez finalizada esta temporada, aunque por ahora no se perfila como uno de los favoritos a quedar dentro de lás más altas selecciones.

De cualquier forma, a sus 18 años muestra que tiene el ADN de su padre y en el Instituto en el que participa lo dejó en claro. Este viernes protagonizó una brutal volcada que dejó atónito a los presentes.

Solo el tiempo dirá si es que el deseo de Lebron se logra, pero por ahora Bronny está intentándolo con ganas.

Revisa la volada de Bronny James en el instituto