Los Angeles Lakers no levantan cabeza y suman su quinta derrota seguida ante Dallas Mavericks

El Especial de Navidad de la NBA trajo consigo un tremendo regalo para los fanáticos del básquetbol, ya que Los Angeles Lakers de LeBron James se midieron con los Dallas Mavericks de Luka Doncic. Un partidazo donde tanto el esloveno como el estadounidense resaltaron, pero solo uno se llevó la victoria.

La mayor liga de baloncesto del mundo no se detuvo para celebrar Navidad y lo hizo con una tremenda programación para este domingo 25 de diciembre. Doncic la rompió con 32 puntos, nueve rebotes y otras nueve asistencias, donde estuvo muy cerca del triple doble, mientras que LeBron hizo 38 puntos.

Un día especial además porque los Mavs le rindieron honor al jugador más importante de su historia, el alemán Dirk Nowitzki a quien le construirán una estatua y es considerado uno de los mejores ala-pívots de todos los tiempos, donde Doncic brilló y se convirtió en el primer jugador de la franquicia en marcar 32 puntos en el día de Navidad.

Los dirigidos por Jason Kidd pasaron por encima de los de Darvin Ham en el tercer cuarto, ya que anotaron 51 puntos, y todo terminó con un contundente triunfo por 124-115. Así, los Mavericks sumaron su tercera victoria seguida y quedaron octavos (18-16), mientras que los Lakers quedaron decimoterceros (13-20) después de lamentar su quinta derrota seguida.

Una derrota que duele fuerte en los Lakers ya que habían tenido un prometedor inicio en diciembre, pero la lesión en el pie de Anthony Davis, que lo tendrá "indefinidamente" fuera de las canchas, les ha producido varios dolores de cabeza. Y así lo entiende también LeBron James.

"La realidad es que, sin AD, perdemos mucho tiempo, que ya no tenemos", fue lo primero que dijo el legendario jugador de 37 años una vez finalizado el partido.

"Tenemos que hacer las paces de una manera que, sin AD, es muy difícil, muy desafiante. Creo que en un momento teníamos una alineación con Austin Reaves como el tipo más alto en la cancha, creo. No tienes que ser un científico de cohetes para darte cuenta", complementó.

Para cerrar, deja en claro que "AD no está aquí, no en la alineación. No vamos a comenzar a usar eso como una excusa. Demonios, sí, es un gran vacío en nuestra alineación. Pero ahora, somos profesionales. Tenemos que intensificar".