El "pequeño" Eden Hazard se hace viral por foto con Luka Doncic y otros "gigantes" de la NBA

��MOMENTITO, ¿QUÉ PASÓ AQUÍ?�� Eden Hazard se reunió con la estrella de los Mavericks de NBA, en EE.UU. Claro que al encontrarse, algo llamó la atención de todos. ¿Te diste cuenta de qué?����

A post shared by REDG⚽️L (@redgol) on Mar 5, 2020 at 12:41pm PST